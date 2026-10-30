MotoGP マレーシアGP
ホルヘ・マルティン、マレーシアGPレース出場許可！ タイトル争いの希望つなげられるか
右手を骨折しているホルヘ・マルティンは、MotoGPマレーシアGPのFP1に参加した後、残りのセッションにも参加する許可を得た。
Rachit Thukral
公開日時: 2026/10/30 5:49
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPマレーシアGPのプラクティス以降のセッションにも参加する許可を得た。
マルティンは前戦オーストラリアGPのスプリントレースで転倒した際に、右手橈骨の手首に近い位置を骨折した。しかし骨のズレがなかったため手術は避けることができ、マレーシアGPまでの期間にできるだけ回復に努めた結果、FP1に出場する許可を得られた。
FP1でマルティンはタイム的には上位から大きく離される20番手と控えめな走りが続いたが、それでも12周を走行した。そしてFP1を経て改めて状態をチェックされた結果、アプリリアは「ホルヘ・マルティンはマレーシアGPへの出場が可能と診断された」と明らかにした。
マルティンはオーストラリアGPの結果、ライバルのマルク・マルケス（ドゥカティ）にランキングで逆転を許しており、現時点で10ポイント差がついている。右手を負傷した状態でのレースは厳しい展開も予想されるが、マレーシアGPでは少しでもポイントを稼いでおきたいところだろう。
なおアプリリア陣営は、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）がマレーシアGPを欠場することも決まった。フェルナンデスはインドネシアGPで転倒した時に右手指を骨折。インドネシアGPでは決勝2位を持ち帰ったが、オーストラリアGPを経て状態が悪化していた。
マレーシアGPではFP1に参加したフェルナンデスだったが、途中で切り上げており、レースは欠場することになった。
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