MotoGP オーストラリアGP

右手骨折のホルヘ・マルティン、マレーシアGPのFP1出走にGOサイン！ タイトル争いの希望つなげられるか

ホルヘ・マルティンはMotoGPマレーシアGPのFP1への出走許可を得た。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/29 6:30

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGPマレーシアGPのFP1出走許可を得た。

マルティンは前戦オーストラリアGPのスプリントレースで転倒し、右手の橈骨を骨折。骨の転位（ずれ）はなく、骨折も「完全なものではない」ため手術は必要ないと判断された。

そのためマルティンはマレーシアGPでの復帰の可能性を捨てず、すぐに回復に専念。状況がどう動くかは読めなかったが、10月29日（木）にメディカルチェックを受けると、マレーシアGPのFP1出走許可を得ることに成功した。

今後マルティンはFP1の後に改めてメディカルチェックを受け、残るレースウイークに参加できるかどうかの判断が下される。

オーストラリアGPではスプリントレースで転倒し、ライバルのマルク・マルケス（ドゥカティ）が勝利したことで、マルティンはランキング首位から陥落して10ポイント差をつけられた。

マルティンにとっては幸運なことに、オーストラリアGP決勝は中止となったため、マルケスにそれ以上リードを拡大されることはなかったが、タイトル争いでは不利な立場となってしまった。

ひとまずマレーシアでFP1出走許可を取り付けたマルティン。レースにも出走し、タイトル争いの望みをつなぐことはできるだろうか？

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