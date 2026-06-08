多重クラッシュ起こしたマルティン、次戦ダブルロングラップペナルティが決定。ライダー達は怪我免れる

アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGP第8戦ハンガリーGPの決勝レースで起きた多重クラッシュの責任を問われ、次戦ダブルロングラップペナルティを科された。

マルティンはハンガリーGPの決勝を8番グリッドからスタートすると、ターン1に向けてイン側のラインを通って前を狙う姿勢を見せた。

ただこの時、マルティンはブレーキングでマシンを大きく暴れさせてしまい、クラッシュ。アウト側に位置していたチームメイトのマルコ・ベッツェッキ、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）の3人を巻き添えにする多重クラッシュを発生させてしまった。

クラッシュの後、マルティンとベッツェッキはメディカルセンターに向かい、検査を受けた。幸いなことに二人とも大きな怪我はなかった。マルティンは背中と右足、ベッツェッキは右足と右手に打撲傷を負ったと、アプリリアは明かしている。

このクラッシュは調査対象となっていたが、最終的にはクラッシュの原因となったとして、マルティンに次戦ダブルロングラップペナルティが科されることが決まった。

マルティンがこうしたクラッシュを起こすのは、今回が2度目だ。2025年の日本GPスプリントレースでも、マルティンはスタート直後にコントロールを失ってベッツェッキに衝突していた。

今回のクラッシュはより深刻な結果を招いたが、アプリリアにとって痛いのは今年は強力なマシンを手にして、ベッツェッキとマルティンの二人がタイトル争いを繰り広げていることだ。

ハンガリーGP決勝で彼らはノーポイントに終わってしまったが、マルク・マルケス（ドゥカティ）が復活を告げる勝利を挙げて25ポイントを加算したことで、首位ベッツェッキはその差を72ポイントまで縮められてしまった。