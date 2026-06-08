多重クラッシュ起こしたマルティン、次戦ダブルロングラップペナルティが決定。ライダー達は怪我免れる
ホルヘ・マルティンはMotoGPハンガリーGP決勝で多重クラッシュの原因を作ったとして、次戦ダブルロングラップペナルティを科された。
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGP第8戦ハンガリーGPの決勝レースで起きた多重クラッシュの責任を問われ、次戦ダブルロングラップペナルティを科された。
マルティンはハンガリーGPの決勝を8番グリッドからスタートすると、ターン1に向けてイン側のラインを通って前を狙う姿勢を見せた。
ただこの時、マルティンはブレーキングでマシンを大きく暴れさせてしまい、クラッシュ。アウト側に位置していたチームメイトのマルコ・ベッツェッキ、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）の3人を巻き添えにする多重クラッシュを発生させてしまった。
クラッシュの後、マルティンとベッツェッキはメディカルセンターに向かい、検査を受けた。幸いなことに二人とも大きな怪我はなかった。マルティンは背中と右足、ベッツェッキは右足と右手に打撲傷を負ったと、アプリリアは明かしている。
このクラッシュは調査対象となっていたが、最終的にはクラッシュの原因となったとして、マルティンに次戦ダブルロングラップペナルティが科されることが決まった。
マルティンがこうしたクラッシュを起こすのは、今回が2度目だ。2025年の日本GPスプリントレースでも、マルティンはスタート直後にコントロールを失ってベッツェッキに衝突していた。
今回のクラッシュはより深刻な結果を招いたが、アプリリアにとって痛いのは今年は強力なマシンを手にして、ベッツェッキとマルティンの二人がタイトル争いを繰り広げていることだ。
ハンガリーGP決勝で彼らはノーポイントに終わってしまったが、マルク・マルケス（ドゥカティ）が復活を告げる勝利を挙げて25ポイントを加算したことで、首位ベッツェッキはその差を72ポイントまで縮められてしまった。
記事をシェアもしくは保存
「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表
マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪
アプリリア、なぜハンガリーGPで苦戦気味？ ダウンフォース不足に気温、ブレーキングと複合要因指摘
マルティン、2度目タイトル可能性は「今から考えてもプラスがない。結果はその時が来ればわかる」
ベッツェッキの対プレッシャー能力を、アプリリアCEO好評価。でも真の試練は”極限タイトル争い”
ベッツェッキ、重圧乗り越え地元イタリアで初優勝「子供の頃からの夢だった……感情の面ではMotoGP初優勝と似ている」
最新ニュース
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？ 安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆
ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？ デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」
まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響
ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？ ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。