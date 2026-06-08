本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？　安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆

MotoGP
ハンガリーGP
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？　安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆

ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？　デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」

F1
モナコGP
ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？　デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」

まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響

F1
モナコGP
まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響

ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？　ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」

F1
モナコGP
ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？　ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」

母国レースで失意のクラッシュ。ルクレール、原因はブレーキトラブルと説明「4輪のうち、左フロントしか効いていなかった」

F1
モナコGP
母国レースで失意のクラッシュ。ルクレール、原因はブレーキトラブルと説明「4輪のうち、左フロントしか効いていなかった」

「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表

MotoGP
ハンガリーGP
「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表

マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪

MotoGP
ハンガリーGP
マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪

ル・マン24時間レースを完全無料生中継のABEMA、豪華出演者を発表。総勢12人の実況・解説陣が集結！

WEC
24 Hours of Le Mans
ル・マン24時間レースを完全無料生中継のABEMA、豪華出演者を発表。総勢12人の実況・解説陣が集結！
MotoGP ハンガリーGP

多重クラッシュ起こしたマルティン、次戦ダブルロングラップペナルティが決定。ライダー達は怪我免れる

ホルヘ・マルティンはMotoGPハンガリーGP決勝で多重クラッシュの原因を作ったとして、次戦ダブルロングラップペナルティを科された。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGP第8戦ハンガリーGPの決勝レースで起きた多重クラッシュの責任を問われ、次戦ダブルロングラップペナルティを科された。

　マルティンはハンガリーGPの決勝を8番グリッドからスタートすると、ターン1に向けてイン側のラインを通って前を狙う姿勢を見せた。

　ただこの時、マルティンはブレーキングでマシンを大きく暴れさせてしまい、クラッシュ。アウト側に位置していたチームメイトのマルコ・ベッツェッキ、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）の3人を巻き添えにする多重クラッシュを発生させてしまった。

 

　クラッシュの後、マルティンとベッツェッキはメディカルセンターに向かい、検査を受けた。幸いなことに二人とも大きな怪我はなかった。マルティンは背中と右足、ベッツェッキは右足と右手に打撲傷を負ったと、アプリリアは明かしている。

　このクラッシュは調査対象となっていたが、最終的にはクラッシュの原因となったとして、マルティンに次戦ダブルロングラップペナルティが科されることが決まった。

　マルティンがこうしたクラッシュを起こすのは、今回が2度目だ。2025年の日本GPスプリントレースでも、マルティンはスタート直後にコントロールを失ってベッツェッキに衝突していた。

　今回のクラッシュはより深刻な結果を招いたが、アプリリアにとって痛いのは今年は強力なマシンを手にして、ベッツェッキとマルティンの二人がタイトル争いを繰り広げていることだ。

　ハンガリーGP決勝で彼らはノーポイントに終わってしまったが、マルク・マルケス（ドゥカティ）が復活を告げる勝利を挙げて25ポイントを加算したことで、首位ベッツェッキはその差を72ポイントまで縮められてしまった。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 【動画】マルティン、チームメイト巻き込む多重クラッシュ！｜MotoGPハンガリーGP
More from
Rachit Thukral

バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？　安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？　安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆

マルケス、ハンガリー完勝も完全復活じゃない！？　「本当に嬉しい。でもベストからは程遠い」

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
マルケス、ハンガリー完勝も完全復活じゃない！？　「本当に嬉しい。でもベストからは程遠い」

オーバーテイク超少ない！　ハンガリーGPスプリントがパレードレースになった要因は？

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
オーバーテイク超少ない！　ハンガリーGPスプリントがパレードレースになった要因は？
More from
ホルヘ マルティン

「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表

マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪

アプリリア、なぜハンガリーGPで苦戦気味？　ダウンフォース不足に気温、ブレーキングと複合要因指摘

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
アプリリア、なぜハンガリーGPで苦戦気味？　ダウンフォース不足に気温、ブレーキングと複合要因指摘
More from
アプリリア・レーシングチーム

マルティン、2度目タイトル可能性は「今から考えてもプラスがない。結果はその時が来ればわかる」

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
マルティン、2度目タイトル可能性は「今から考えてもプラスがない。結果はその時が来ればわかる」

ベッツェッキの対プレッシャー能力を、アプリリアCEO好評価。でも真の試練は”極限タイトル争い”

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
ベッツェッキの対プレッシャー能力を、アプリリアCEO好評価。でも真の試練は”極限タイトル争い”

ベッツェッキ、重圧乗り越え地元イタリアで初優勝「子供の頃からの夢だった……感情の面ではMotoGP初優勝と似ている」

MotoGP
MotoGP
イタリアGP
ベッツェッキ、重圧乗り越え地元イタリアで初優勝「子供の頃からの夢だった……感情の面ではMotoGP初優勝と似ている」

最新ニュース

バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？　安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆

MotoGP
ハンガリーGP
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？　安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆

ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？　デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」

F1
モナコGP
ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？　デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」

まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響

F1
モナコGP
まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響

ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？　ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」

F1
モナコGP
ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？　ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」