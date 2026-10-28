MotoGP マレーシアGP

マルティン、マレーシアGP復帰に一縷の希望かける「日々、状況を見極めていく必要がある」

ホルヘ・マルティンはMotoGPマレーシアGPでの復帰を目指しているが「日毎に状況を見極めていくしか無い」と焦らずに構えている。

Germán Garcia Casanova

編集: 2026/10/28 3:06

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アプリリアのホルヘ・マルティンは、先日行なわれたMotoGPオーストラリアGPで骨折したものの、その1週間後に開催が予定されているマレーシアGPで復帰すべく回復に専念している。とはいえ復帰の可能性を焦っているわけではない。

マルティンはオーストラリアGPのスプリントレースでクラッシュし、右手の橈骨を骨折した。マルティンの負傷に関する最終的な医療報告では、「橈骨の掌側および背側の骨折」と診断されている。また骨の転位（ずれ）はなく、骨折も「完全なものではない」ため手術は必要ないと判断された。

タイトル争いでのチャンスを残しているマルティンは現在、オーストラリアGPのすぐ翌週末に行なわれるマレーシアGPでの復帰を目指して、担当の理学療法士と共に回復に専念している。

しかし、楽観視できない要素もある。以前負った尺骨の骨折が原因で「外傷後の炎症」が生じており、これが回復を複雑にする可能性があるのだ。

マルティンのマレーシアGP参戦の可能性や現在の状態については、さまざまな診断や見通しが示されている。しかし、状況の全容を把握しているのはMotoGPのメディカルディレクターであるアンヘル・シャルテ医師だけであり、同医師はこれまでのところこの件についてコメントしていない。最終的にマルティンが出走できるかどうかは、シャルテ医師がマレーシアGPの週末が始まる前に判断することになる。

マルティンはマレーシアGPを前にチームが発表した声明で、次のように語った。

「ケガから回復し、セパンにできる限り良い状態で到着できるよう、必要な治療を受けている」

一方で、参戦の可能性について焦って結論を出すつもりはないという。

「予測を立てることは不可能だ。日々、状況を見極めていく必要がある」

オーストラリアGP終了時点で、マルティンはランキング2番手。逆転こそ許したが、オーストラリアGP決勝が中止となったこともあり、ランキング首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）からの遅れは10点に留まっている。

カタールGPが予定どおり開催されるならば、今季残るレースは4戦で、獲得可能な最大ポイントは148点。10点ならば通常は十分逆転可能な差だ。しかしこの負傷がマルティンのランキング首位奪還を難しくしていることは明らかだ。しかもマルケスは、今年5月に受けた肩の手術から復帰し、再び本来の走りを取り戻している。

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