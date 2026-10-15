MotoGP インドネシアGP

マルティン、残り5戦は安定して上位間違いない？ 「高い競争力を発揮できる」と自信見せる

ホルヘ・マルティンは今シーズンの残り5戦でも引き続き競争力を発揮できる自信があると語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/15 23:32

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンは2026年シーズンのこれまでのレースでは好不調の波があったが、終盤の残り5戦に向けてはもう苦戦することはないだろうと自身を示している。

マルティンは今季、サーキットごとにパフォーマンスがかなり変動し、好成績を残す週末もあれば、理由がはっきりしないまま遅れる週末もあった。

だがマルティンは直近3戦連続で表彰台を獲得している。彼はインドネシアGPで3位に入ったことで、ドゥカティのマルク・マルケスを上回り、再びランキング首位に返り咲いた。

インドネシアGPでは勝利したチームメイトのマルコ・ベッツェッキや、2位となったラウル・フェルナンデス（トラックハウス）にはペースで及ばなかったものの、マルティンはその結果に手応えを感じており、残り5戦に向けて苦戦することはないだろうと自信を見せた。

「アプリリアで3戦連続の表彰台を獲得できてうれしい。本当に素晴らしいよ。僕としては、残りのレース全部で速さを発揮できる自信があるんだ」

インドネシアGP後にマルティンはそう語った。

「確かに苦戦するだろうと思っていたレースもあるし、実際苦しんだこともあったけどね」

「でも今は、もう苦戦することはないと感じている。高い競争力を発揮できるだろうし、今は今後のレースに向けて凄く集中しているんだ」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

なおマルティンはインドネシアGPのスプリントレースで、タイヤ内圧の問題から勝利するチャンスを逃したことについては、こう語っている。

「スプリントでは大きな優勝のチャンスを逃してしまった。でも、これがレースというものだ。勝つこともあれば、学ぶこともある」

「決勝日は素晴らしい1日だった。ランキング首位を取り戻せたからね。残りは5戦だ。タイトル争いに向けて、自分はレースを重ねるごとに速くなっていると感じている」

ただインドネシアGP決勝ではマルク・マルケス（ドゥカティ）が6位に留まる中、マルティンは大きくポイント差を拡大するチャンスを逃したとも言える。そして実際の所、ふたりのポイント差はインドネシアを訪れる前から結果的に変わっていない（2点差）。

マルティンはインドネシアGPで他のアプリリア勢に後れを取った理由について、2025年に怪我でインドネシアGPを走れていなかったことを要因にあげている。

「高速コーナーでは、他のアプリリア勢はタイヤをスピンさせずに、もっと高い速度を維持できているようだった。一方で僕はタイヤが激しくスピンしていた。だからリスクを冒して、タイムを稼ごうとしていたんだ」

「週末を通じて大きく改善できたのは確かだ。でもちょっと走り込みが足りなかった。昨年を通じて彼らが一歩前進していたのに対して、今シーズンの僕はそこに追いつこうとしている状態なんだ。昨年走っていないサーキットだと、他のアプリリア勢の速さについていくのが大変なことがある。もちろん、そうじゃないときもあるけどね」

「今回はそういうケースだった。アプリリアのマシンは非常に良いパフォーマンスを発揮していたけど、僕はそこからもう一段階上の力を引き出せなかった。それでも、この結果には満足している」

そしてマルティンは毎回のレースで”欠けている”と感じている何かが、タイトル争いに悪影響を及ぼさないことを願っていると話した。

「一貫性が非常に重要になるし、速さも大切だ。そして、賢く戦う必要がある」

「毎レース、何かが少しずつ足りていない。シーズンが終わった時に、それが悔いとして残らないことを願っている。とはいっても、僕たちは常に上位にいるし、ポイントを獲得し続けている。ほとんどのレースで表彰台にも上がれているからね」

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