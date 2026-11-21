MotoGP ポルトガルGP

マルティン、ライバルの戴冠阻止かかるレースでリスクは回避「勝ちたいけど、無理な走りはしたくない」

ホルヘ・マルティンは、MotoGPポルトガルGPでライバルの戴冠を阻止するためだけにリスクを冒す走りをすることはないという。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/21 8:58

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPポルトガルGPではマルク・マルケス（ドゥカティ）が今季チャンピオン獲得を決める可能性がある。早ければスプリントレースを終えた段階でタイトル獲得が決まるが、それを阻止できるのはホルヘ・マルティン（アプリリア）ただひとりである。

しかしマルティンは、タイトル争いを続けるためにリスクを過度に背負うつもりはないようだ。

マルティンが今回のグランプリでマルケスの王座決定を許さず、最終戦バレンシアGPに決定を持ち越すためには、ポルトガルGPでマルケスよりも24ポイント以上多く稼ぐ必要がある。一方、マルケス側としてはスプリントレースで勝利すればそこでチャンピオンを決めることができるなど、まさに王手をかけている状況だ。

マルケスの王者決定を阻止するため、スプリントでアグレッシブに攻めるつもりかと尋ねられたマルティンは、こう答えた。

「勝たなければいけないわけではない。勝ちたいとは思っているけど、勝たなければいけないわけではないんだ」

「完璧な走りを目指すけど、いつもどおりの走りをするよ。僕が望んでいないのは、このサーキットでケガをすることだ。ここは本当に危険だからね」

「しっかり集中して、コントロールできる状態でいたい。だから、無理な走りはしたくないんだ。自分にできることをやってみるよ」

「このサーキットでは、身体的にも精神的にも100％の状態でなければ、完全に手も足も出なくなる」

プラクティスでは10番手と、ギリギリの位置で予選Q2直接進出となったマルティン。彼はこのコースで苦労したと認めつつ、トップ集団との差を詰めていくポテンシャルはあるとも話した。

「今日は1日を通して、フィーリングに苦しんでいた」とマルティンは言う。

「どこもかしこもリスクだらけのように感じているけど、自信を取り戻そうとしている。周回を重ね、走行を続けるにつれて、どんどん速くなっていった。最終的には、今日のアプリリア勢のトップであり、基準となる存在だったマルコ（ベッツェッキ／チームメイト）からわずかコンマ2秒差だった」

「だから、全体的に見れば、それほど悪い1日ではなかったと思う。いや、悪かったのかもしれないけど、最終的には問題を解決できた」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

なおライバルのマルケスは、タイトルを目前にした状況から初日は体が硬くなっていたと明かした。マルティンは自分の状況と似ているのではないかという指摘に対しては、こう反論した。

「そうは思わない。彼の場合は60ポイントリードしているから、状況が少し違うのかもしれない。リラックスしていられるし、たとえ身体がこわばっていても、そのままでいられる。分かるだろう？」

「でも僕は100％が求められるんだ。今のところ、自分が優勝できる準備が整っているとは感じていないけど、速く、競争力のある状態になろうとしている」

「明日はもっと大きく前進できると思う。タイムを失っているのは最終セクターのようだ。最後のアタックラップでは、セクター3の時点でラップタイムの差がゼロだった。だから、それほど離れているわけではないと感じている」

またマルティンは、過去のクラッシュの経験がポルトガルGPで足枷になっているとも語る。MotoGPクラスのルーキーイヤーである2021年に、ターン7で大クラッシュを喫し、両手と右足首を骨折してしまったことが、今でも頭の中をよぎるという。

「間違いなく、このサーキットは僕にとって簡単な場所じゃない。以前ここでかなり激しい転倒をしたからね。前に（2024年）優勝したとはいえ、ものすごく自信があるわけではないんだ」

「あのコーナーに入るたびに当時のことを思い出す。だから、他のライダーより少し慎重になっている。そこで失っているのは、おそらく0.05秒ほどだから、最大の問題ではない。タイムを失っているのは、むしろ最終セクターだ」

「でも、ああいう転倒を経験するとね……カタールのターン12、ここでのターン7みたいに、そこを通過するたびに、その出来事を思い出すんだ」

「それも僕の人生の一部だ。今は安全だし、あのコーナーを速く走れることも分かっている。でも、あのセクションは自分が最も得意とする場所ではないんだ」

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