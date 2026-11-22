MotoGP ポルトガルGP

ホルヘ・マルティン、タイトル争い継続は「マルクの転倒のおかげ」ポルトガルGPスプリントは”速さ不足”と語る

ホルヘ・マルティンは、ポルトガルGPのスプリントで自身に速さが足りなかったことを認め、MotoGPタイトル獲得へのわずかな望みが残ったのは、マルク・マルケスの転倒のおかげだと語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/22 8:03

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

MotoGPはポルトガルGPのスプリントレースでタイトルが決まる可能性があったものの、マルク・マルケス（ドゥカティ）転倒によって決勝以降へ持ち越しとなった。ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）は、そのことをよく認識しており、自分には速さが足りなかったと語った。

マルティンはライバルの戴冠を防ぐためには、週末全体を通じて、マルケスを24ポイント上回る必要があった。しかし予選ではマルケスよりも後ろの7番手となり、スプリントレースでも5番手を争う状況と遅れをとった。

そしてマルケスは3位を獲得できる状況にあったため、そのまま進めばマルケスの戴冠が決まるところだった。しかしマルケスは終盤に雨に足をすくわれて転倒し、ノーポイント。マルティンはわずかながら逆転の望みをつなぐことができた。

とはいえマルティンは、この現状はあくまでライバルのミスによるものであり、自分には速さ語りていなかったと率直に語っている。

「いや、僕が何かを『維持した』わけではない。すべてはマルク次第だった」

マルティンはそう語る。

「間違いなく、非常に難しいレースだった。最終的にスプリントでは、少しだけ良くできたように感じたけど、週末を通じて速さがなかった。表彰台争いにはかなり近づいたけど、もう少し速さが足りなかった」

「ベストを尽くしたし、5位でフィニッシュできた。明日はもっと大きく改善できることを願っている」

「こういう非常に難しいコンディションでは、ライディングにより集中することになる。100％の状態で走らなければならないからね」

「だから、ほかのことを考える余裕はない。ただ走ることに集中していた。最初の数周はペドロ（アコスタ／KTM）と戦い、前に出ようとしたけど、彼の方が少し速かった」

「前を走るライダーたちとの差も少しずつ縮められたのは良かった。彼より遅い場所と、逆に彼より速い場所も理解できた」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

マルケスはスプリントでの転倒について、シーズン後半における初めての大きなミスだったと認めている。タイトル獲得が目前に迫った状況でレースをするリスクについて、前日に警戒を口にしたばかりだったが、ミスを防ぎきれなかった。

マルティンは天候が変化するなか、チャンピオンシップの重要な局面でマルケスがミスを犯した理由は理解できると語った。

「驚いたか、と言われるとそうではないかな。こういう難しいコンディションでは、何が起きてもおかしくないんだ」

「前を走っているときの彼の立場は理解できる。昨日彼が言っていたように、あらゆることのリスクが高まり、身体もこわばってくる」

「彼にとって問題だったのは、その時点で単独走行ではなかったことだ。僕はマルクとアレックス（マルケス／グレシーニ）の後ろを走っていた。だから転倒を見て、そのコーナーでは少し落ち着こうとした。そうしなければ、僕も転倒していたかもしれない」

「これもレースだし、少し運が悪かったね。正直に言えば、彼がタイトルを決めると思っていた。だから信じられないという感じだ」

「明日もチャンスはある。でも、いずれにしても全ては彼次第だ。僕にはどうこうできない。でも素晴らしいレースをしたいと思っているし、表彰台フィニッシュができれば最高だね」

ポルトガルGP決勝を前に、マルティンはマルケスから55ポイント差をつけられている。逆転の可能性は残されているが、マルケスが決勝で9位以内に入れば、マルティンの順位にかかわらずタイトルが決定する。

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