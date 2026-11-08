MotoGP カタールGP

マルティン、手首骨折抱えながら猛追スプリント3位！ マルケスとのバトルは「今しかない！と思ったんだ」

カタールGPのスプリントレースで驚異の走りを見せたホルヘ・マルティンは、マルク・マルケスとのバトルシーンについて「今しかない」と考えていたと語った。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/08 7:52

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPカタールGPのスプリントレースで驚異的な走りを見せ、3位を獲得した。レース後、マルティンは大きな満足感を示し、バトルを繰り広げたライバルたちからも称賛を受けた。



オーストラリアGPで右手首を骨折したマルティン。マレーシアGPで復帰を試みた際は2日目に棄権したが、それから1週間後のカタールGPで再度復帰を試みると、今度は力強い走りを見せた。

予選では11番グリッドに留まったが、マルティンはすぐに6番手に浮上。ライバルをオーバーテイクしていき、トップ3争いに加わった。

4周目にチームメイトのマルコ・ベッツェッキがマルク・マルケス（ドゥカティ）と接触し転倒するアクシデントがあると、その隙をマルティンは最大限に活かした。混乱の中ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）を抜くと、接触によりエアバッグが作動してしまったマルク・マルケスに対しても、即座にオーバーテイクを狙った。

ここで一瞬先頭に立ったマルティンだが、マルケスもすぐに反撃。流石に先頭を維持することはできず2番手に後退した。そしてラストラップにジャンアントニオを抑えられず、マルティンは3位でのフィニッシュとなった。

「マルクのエアバッグが作動した状態で走っているのが見えた。彼はそれほど大きくペースを落としていなかったけれど、今しかないと思ったんだ」

スプリントレース後、マルティンはそう語った。

「仕掛けてみる必要があった。ただ、マルクを抜くのは他のライダーを抜くのとは違うというのも事実だ。他のライダーなら攻めて、そのまま引き離すことができるけれど、マルクは必ず反撃してくるからね」

「最後まで食らいつこうとした。彼がミスをするのを待っていたけれど、そうはならなかった。それがレースというものだ。持てる力をすべて出し切ったよ」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

マルティンはジャンアントニオに抜かれて3位となったが、この結果には大満足のようだ。

「僕にとっては、ここにいて、ミシュランのキャップをかぶって表彰台を祝えることがもう勝利みたいなものだ。明日は厳しいレースになるだろうけれど、この表彰台を胸に刻んで臨むよ」

「正直に言うと、今朝目を覚ましたときは不安も大きかった。予選はひどいものだったし、力がまったく入らなかった。でも週末を通して、スプリントのためにできる限りエネルギーを温存しようとしていたんだ」

「そして正直なところ、スプリントではアドレナリンが出ていたし、スタートや再スタートもあったから、手のことはあまり考えていなかった」

そしてライバルの驚異的な走りを間近で見たマルケスは、スプリントにおけるマルティンの走りを称賛した。

「マルティンがどれほど優れたライダーで、どれだけ速いかは皆が分かっている」とマルケスは言う。

「彼はとても良い走りをしている。そして、タイトルを争っていることに加えて、アドレナリンも出る。そうしたものすべてが、最高の痛み止めになるんだ」

「彼は本当にタフな男だ。心から敬意を表するよ」

ジャンアントニオもレース後、粘り強い走りを見せたマルティンに敬意を表した。

「正直に言って、今日のホルヘの走りには本当に感銘を受けた。信じられないようなパフォーマンスだった。彼は素晴らしい走りをしていたよ」と、ジャンアントニオは語った。

ライバルから称賛されたマルティンだが、より長い距離を走る決勝が厳しいものになる可能性を十分に理解しつつ、こう語った。

「もちろん不安はある。でも、できることは何もない。40分間全力を尽くせば、その後は2週間休めるからね」

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