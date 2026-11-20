MotoGP ポルトガルGP

タイトルのことはもう考えない！ マルティン、ポルトガルGP目標は「レース勝利」

ホルヘ・マルティンはMotoGPポルトガルGPで、チャンピオン決定を阻止するよりもレース勝利を目指すと語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/20 8:09

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGPポルトガルGPにライバルのチャンピオン決定を阻止することではなく、レース勝利を目指して臨むと語った。

2026年シーズンはポルトガルGPを含めて残り2戦。既にマルク・マルケス（ドゥカティ）がタイトルに王手をかけている状況であり、ポルトガルGPのスプリント結果次第でチャンピオンが決まる可能性がある。

現在ランキング2番手のマルティンがライバルの戴冠を阻止するためには、今週末の間に24ポイント差を縮めなければいけない状況だ。

事実上タイトル争いは決したとも見られている中、マルティンはポルトガルGPへの臨み方について、アプリリアでのレースを最高の形で締めくくる事に集中していると話した。

「アプリリアでのシーズンを、できる限り最高の形で終えたい」とマルティンは語った。

「チャンピオンシップ争いについては、もう自分の手中にはない。僕がコントロールできることではないんだ」

「自分でコントロールできるのは、勝利を目指し、ベストを尽くし、最大限のポイントを持ち帰るために集中することだ。何かが起きたときには、すぐに対応できるよう準備しておく。ただ現時点では本当に、本当に難しい状況だ」

「マルクから24ポイントを取り戻すというのは、僕の目標じゃない。そんなことはほぼ不可能だからね。でも、レースに勝つことは目標だ。前回ここで開催されたとき（2024年）には優勝している。自分がとても良いパフォーマンスを発揮できるサーキットだと感じているし、それが目標だ。その後どうなるかは様子を見てみよう」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

今季タイトル争いを繰り広げてきたマルティンだが、レースでの勝利は1回。スプリント勝利も4回に留まっている。一方でチームメイトのマルコ・ベッツェッキは6勝を記録……ただベッツェッキはミスなどが響いてランキングでは3番手とマルティンを追う立場にある。

ベッツェッキも数字の上では逆転タイトル獲得の可能性を残しているが、残りレースを全勝し、マルケスが今後1ポイントも獲得しないことが条件。実質的には可能性が限りなくゼロに近く、ベッツェッキ本人もタイトル争いを継続することが目標ではないと認めている。

それでもベッツェッキは、2026年がキャリア最高のシーズンになったと評価している。

「数字的には可能性があるけど、現実的に考えればその可能性は非常に、非常に低い。だから、少し考え方を切り替えた」

ベッツェッキはそう語る。

「もちろん、残り2戦は最大限の結果を出すためにベストを尽くすよ。まずはそこからだ。ただ、チャンピオンシップ争いは少し自分の手の届かないところにある」

「でも、目標は良いレースをすることだ。そして明日から最高の形でスタートすることを目指す」

「今週末に2連勝できたら最高だけど、それだけで自分がタイトル争いに残れるわけではない。マルクがポイントを獲得しないことも必要になるし、今のマルクの実力を考えれば、それは少し現実離れしている」

「だから、自分たちの仕事に集中して、できる限り良い形でマシンを走らせていこう。ベストを尽くして、その後どういう結果を持ち帰れるかだ」

「シーズンをできる限り良い形で終えることは、常に重要なことだ。今季はこれまでのMotoGPで最高のシーズンだった。だから、この良い流れを続けていきたい」

なお、僅かな可能性にかけてアプリリアがチームオーダーを出す可能性があるかと尋ねられたマルティンは、簡潔に「ノー」とだけ答えた。

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