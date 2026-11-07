MotoGP カタールGP

マルティン、骨折した手首を抱えながらもカタールGPでの好走に自信「予選は2列目が目標、レースもなんとかできそう」

ホルヘ・マルティンは骨折してからわずか2週間にもかかわらず、カタールGP初日は7番手と競争力を見せており、予選以降に向けても自信がある様子だ。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/07 5:29

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPカタールGPのプラクティスで7番手。復帰戦ながら予選Q2への直接進出を確保するなど好調な1日になっており、2日目の予選では2列目までに入ることが目標になるだろうと話した。

オーストラリアGPでクラッシュし右手首を骨折したマルティン。1週間後のマレーシアGPで復帰を目指したものの、流石に無理があり、2日目に途中棄権となっていた。

カタールGPでは再度復帰を目指したマルティンだが、マレーシアの時とは違い、精力的な走行を重ねていくことができた。そして予選Q2直行を勝ち取ったことで、ポイント獲得も十分に見込めるスピードがあることを証明している。

マルティンとしてもまずまず自信があるようで、予選目標は6番手以内だと語る。

「すべてをうまくまとめられれば、予選で2列目以内も可能かもしれない。それがひとつの良い目標になると思う」

マルティンはそう語っており、手首の状態もなんとかなるという見方を示した。

「痛み止めをもう少し使えば、レースも何とかこなせると思う」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

スプリント、決勝とマルティンがポテンシャルを発揮できれば、カタールGPでのマルク・マルケス（ドゥカティ）のタイトル決定を阻止できる可能性がある。なおマルティンは計8ポイント以上獲得すれば、今回のマルケス戴冠を防ぐ事ができる。

「手首は何とか持ちこたえてくれそうだ」

「決勝は周回数が多いから、どうなるか分からない。でも正直なところ、今日は先週のマレーシアよりもずっと状態が良かった。もしセパンで今日と同じ感触があったなら、レースに出ようとしていただろう。ただ、あの時点ではケガをしてからまだ間もなかった。ここ数日で、かなり良くなっていることを実感している」

またマルティンは、痛みを抱えながら走ることにも慣れてきたと説明した。そしてハードブレーキングはもはや大きな問題ではないという。

「今のところ、ブレーキングは一番問題の少ない部分だ」

「切り返しはもっと難しいし、大きくバンクさせたときにも痛みがある。こうした痛みを抱えながら走ることには、すでに慣れ始めてきているけどね。手首の状態が悪化する可能性もあるけれど、今行なっている治療によって少しでも良くなることを願っている」

「身体的には問題ない。ただ、手で加えられない力を補うために、身体のほかの部分を使っているのが分かる。そのせいで、背中がかなり痛むんだ」

身体的な負担に加えて、マルティンは精神面でも乗り越えなければならない課題があると語った。

「オーストラリアでのクラッシュ以降、自信を失っているのは明らかで、その影響はかなり大きい。FP1では、感触自体は悪くなかったけど、コーナーで攻めるためのもうひと押しがなかった」

「でも、少しずつフィーリングが良くなり、プラクティスでは一歩前進できた。このサーキットではマシンがうまく機能しているし、自分の状態も良くなっている。カタールでの自己ベストタイムを更新できたし、まったく悪くないよ」

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