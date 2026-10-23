MotoGP オーストラリアGP

マルティン「ドゥカティ走りからアプリリアへ適応が必要だった」オーストラリア初日陣営最下位の理由

ホルヘ・マルティンはMotoGPオーストラリアGP初日に、アプリリア陣営の中では最下位となった。そこにはドゥカティ時代からの慣れも関係していたようだ。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/23 12:19

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGPオーストラリアGP初日を終え、走りをドゥカティ時代のモノから現在のアプリリアに合わせこんでいく必要があったと振り返った。

オーストラリアGP初日のプラクティスではアプリリア陣営が上位を席巻し、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）がトップタイムを記録。2番手にラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、4番手に小椋藍（トラックハウス）、今季のタイトル争いで首位のマルティンは5番手に留まった。

悪い初日ではないが、マルティンにとって痛いのはライバルのマルク・マルケス（ドゥカティ）が3番手タイムで上回って来ている点だろう。

プラクティスを終えたマルティンは、ドゥカティ時代の感覚が残っており、昨年怪我でオーストラリアGPを走れていないの影響があったと明かした。

「アプリリアの走り方に適応する必要があった。ここではドゥカティのマシンで走るのに慣れきっていたからね」と、マルティンは言う。

「コーナー進入でかなり攻めようとしていたけれど、フロントタイヤを消耗させてしまった。だから、走り方を少し修正しなければならなかった。セッション終盤に向けては、かなり感触が良くなり、バランスも取れてきたよ」

「もちろん、改善すべき細かな点はいくつかある。ベッツェッキはかなり速いし、ほかのアプリリア勢も速い。ただデータはそろっているし、それを参考にして、彼らのレベルに合わせていきたい」



「アプリリアにとっては素晴らしい1日だった。僕自身にとっても、正直なところ予想以上に良かったよ。ここでの自己ベストタイムを更新できたと思うし、満足している。大きく離されているわけでもないからね」

マルティンは、コーナー進入時の問題が立ち上がりにも影響していると語った。

「以前から抱えていた問題で、今も解消できていないものなんだ。コーナーに速いスピードで進入しようとするあまり、スロットルを開けるタイミングが少し遅れてしまうんだ」

「ここでは、その問題がより顕著に表れているように感じられる。だから、ブレーキをゆっくりとかけて向かうようにしている。そうするのが立ち上がりでの良い結果につながっているんだ」

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