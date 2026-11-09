MotoGP カタールGP
マルティン、右手首骨折もカタールで熱い走り7位「誇りに思う。ポルトガル戦にはほぼ100％に戻せる」
ホルヘ・マルティンはMotoGPカタールGPの決勝で7位に入った。負傷の影響が残る中でのこの結果は、マルティンも「誇りに思える」と語った。
Germán Garcia Casanova Richard Asher
公開日時: 2026/11/09 3:21
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
アプリリアのホルヘ・マルティンは、カタールGP決勝で7位となったことを、誇りに思っていると語る。
マルティンはオーストラリアGPのスプリントレースで転倒した際に右手首を骨折。マレーシアGPで一度復帰を目指したが、この時は2日目に無念の棄権を選んだ。
そしてマルティンはカタールGPで再度復帰。今回は負傷を感じさせない粘り強い走りを見せ、スプリントレースで3位に入り、さらに決勝でも7位でポイントを獲得した。
マルティンはタイトル争いでは首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）にさらに差を広げられはしたが、カタールGPでのタイトル決定は防ぐことに成功した。
マルティンはカタールGPの結果について、レースウィークに入る前のコンディションを考えれば、誇りに思えるものだと語った。
「（レースウィークに入る前の）月曜や火曜には、ここに来ることすらも考えられなかったんだから、自分のやったことを誇りに思うよ。最終的に両レースを走り切ることができた」
マルティンはDAZNにそう語った。
「チャンスを残してポルトガルに向かうことになる。条件はどんどん厳しくなっているけど、まだ踏みとどまっているんだ」
マルティンの右手の怪我は、当初懸念されていたほど深刻なものではないが、特に切り返しやブレーキング、そして長いレースに対して制限があることは明らかだった。
「ちゃんと乗れていなかったよ。ブレーキも上手くできなければ、バイクを限界までプッシュすることだってできなかった。終盤は本当に厳しかった」
「ラスト3周なんて、とにかく早く終わってほしいと思っていたよ」
「スタート直後のコーナーではかなりリスクが高かった。鍵だったのは予選だね。後方からのスタートは僕にとって助けにはならなかった」
「手はメロンみたいに腫れていたけど、ポルトガルまでにはほぼ100％の状態に戻せると思う。僕はタフな男だし、やると決めたらやるからね」
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