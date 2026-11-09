MotoGP カタールGP

マルティン、右手首骨折もカタールで熱い走り7位「誇りに思う。ポルトガル戦にはほぼ100％に戻せる」

ホルヘ・マルティンはMotoGPカタールGPの決勝で7位に入った。負傷の影響が残る中でのこの結果は、マルティンも「誇りに思える」と語った。

Germán Garcia Casanova Richard Asher

公開日時: 2026/11/09 3:21

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンは、カタールGP決勝で7位となったことを、誇りに思っていると語る。

マルティンはオーストラリアGPのスプリントレースで転倒した際に右手首を骨折。マレーシアGPで一度復帰を目指したが、この時は2日目に無念の棄権を選んだ。

そしてマルティンはカタールGPで再度復帰。今回は負傷を感じさせない粘り強い走りを見せ、スプリントレースで3位に入り、さらに決勝でも7位でポイントを獲得した。

マルティンはタイトル争いでは首位のマルク・マルケス（ドゥカティ）にさらに差を広げられはしたが、カタールGPでのタイトル決定は防ぐことに成功した。

マルティンはカタールGPの結果について、レースウィークに入る前のコンディションを考えれば、誇りに思えるものだと語った。

「（レースウィークに入る前の）月曜や火曜には、ここに来ることすらも考えられなかったんだから、自分のやったことを誇りに思うよ。最終的に両レースを走り切ることができた」

マルティンはDAZNにそう語った。

「チャンスを残してポルトガルに向かうことになる。条件はどんどん厳しくなっているけど、まだ踏みとどまっているんだ」

マルティンの右手の怪我は、当初懸念されていたほど深刻なものではないが、特に切り返しやブレーキング、そして長いレースに対して制限があることは明らかだった。

「ちゃんと乗れていなかったよ。ブレーキも上手くできなければ、バイクを限界までプッシュすることだってできなかった。終盤は本当に厳しかった」

「ラスト3周なんて、とにかく早く終わってほしいと思っていたよ」

「スタート直後のコーナーではかなりリスクが高かった。鍵だったのは予選だね。後方からのスタートは僕にとって助けにはならなかった」

「手はメロンみたいに腫れていたけど、ポルトガルまでにはほぼ100％の状態に戻せると思う。僕はタフな男だし、やると決めたらやるからね」

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