MotoGP マレーシアGP

骨折抱えて強行出場のマルティン無念。FP2終了後にマレーシアGP欠場を決定「ブレーキングで攻めることができない」

わずか1週間前に負った手首の負傷を抱えたままレースに出場しようとしたホルヘ・マルティンは、予選を前にマレーシアGP欠場を決断した。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/31 4:14

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アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGPマレーシアGPのFP2を最下位21番手で終えた後、週末残りのセッションを欠場することを決めた。

1週間前のオーストラリアGPスプリントで転倒し、右手の橈骨骨折を負ったマルティン。タイトル争いの重要な局面であることから、マレーシアGPになんとか出場しようとしたが、その試みは完遂できなかった。

マレーシアGPの欠場は、タイトル争いからの脱落を意味する可能性もある。マルティンは先週末のオーストラリアGPで、タイトルを争うドゥカティのマルク・マルケスに10ポイント差をつけられていた。

アプリリアは短い声明で次のように発表した。

「ホルヘ・マルティンは負傷からの回復を続けるため、マレーシアGPの残りのセッションを欠場する」

マルティンは木曜日にセパンへ到着した際、最初のメディカルチェックをクリア。金曜日のFP1後にも、MotoGPドクターのアンヘル・シャルテから出走可能との判断を受けていた。

しかし、その後のプラクティスではわずか3周を走っただけで走行を切り上げ、週末の重要なセッションに向けて体力を温存することを選んだ。

土曜午前のFP2には予定通りコースに復帰し、全長5.5kmのサーキットを8周したものの、ペースは大きく劣っていた。20番手のエネア・バスティアニーニ（テック3）からも1.8秒遅れの21番手でセッションを終えた。

マルティンの欠場が正式に発表されたのは、予選Q1開始からわずか数分後だった。ピットレーンがオープンした後、テレビ映像には誰もいないガレージの様子が映し出された。

アプリリアのチームマネージャー、パオロ・ボローナは、MotoGP公式中継の中で次のように説明した。

「ドクターたちと話し合い、これ以上続けないことを決めた」

「正直に言えば、本人の感触は昨日より良くなっていた。しかし、ブレーキングで攻めることができなかった。そのため、全員で話し合って続行しないことを決め、ドーハでのレース（カタールGP）に集中することにした」

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