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マルティン「優勝争いから離されているのが心配」タイトル争い接近も今はそれどころじゃない？

ホルヘ・マルティンは現在、タイトル争いのポイント差よりもMotoGPチェコGPにおけるパフォーマンス低迷のほうが重要だと考えている。

Richard Asher Germán Garcia Casanova
公開日時:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGPチェコGPのスプリントレースで5位となり、タイトル争いのポイント差を縮めたアプリリアのホルヘ・マルティン。しかし彼はその事よりも、パフォーマンスが良くないことを気にしている。

　マルティンはスプリントレースでは6番手を走行していたが、レース終盤に前を走っていたチームメイトのマルコ・ベッツェッキが転倒したことで、5位フィニッシュ。ランキングでは首位のベッツェッキが0点に終わったため、15ポイント差に迫ることができた。

　しかしマルティンはそのことを大して喜んでいない。現在のパフォーマンスが序盤戦よりも低迷していると感じられているからだ。

「今の僕にとって、それは一番どうでもいいことだ」と、マルティンは言う。

「首位と10ポイント差だろうが、15ポイント差だろうが、20ポイント差だろうが関係ない。本当に気になっているのは、ドゥカティ勢から大きく離されていること、そして優勝争いから遠く離れていることだ」

「ここ2戦、シーズン序盤のようなペースを発揮できていないんだ」

　マルティンはRS-GP26への理解を深めるとともに、自身のフィジカルコンディションも向上し、開幕から数戦にわたって着実にパフォーマンスを上げてきた。そして5月のフランスGPではついにアプリリア加入後初優勝も達成している。

　しかしそれ以降は、マルティンが言うようにスピードに陰りが見える。フランスGP後のカタルニアGPで多数の転倒に見舞われて以降不調が続いていて、チェコでもその流れが断ち切れていない。予選はQ1スタートで、Q2には進出したものの、10番手に留まっていた。

「あのル・マンは本当にポジティブな週末だった。僕たちは大きな進歩を遂げていた。でも、そこに到達することよりも、そのレベルを維持することの方が難しいと僕はずっと言ってきた」

「バルセロナ以降、その状態を失ってしまった。でも、それは必ず取り戻せると確信している。他のライダーたちとの間にはパフォーマンス差がある。いくつかのサーキットではその差が存在しなかったけれど、今は少し後れを取っている状態だ」

「ライバルも多いし、タイトル候補もたくさんいる。でも僕はそこには興味がない。僕が望んでいるのは、バイクの上で自分のリズムを取り戻すことなんだ。そしてそれができたら、マルク・マルケス（ドゥカティ）やベッツェッキ、小椋藍（トラックハウス）、あるいは誰であろうと最後まで戦いたい」

　以前には「アプリリアは自分のバイクのように感じる」と語っていたマルティンだが、現在はその時に見つけたと思っていたベースセットアップを見失ってしまったとも認めている。

「おそらく、これはアプリリアを理解していく過程の一部なんだと思う」

「今の僕たちにはベースラインがないように感じる。あるサーキットではある仕様のバイクからスタートし、別のサーキットでは全く違う仕様のバイクから始めているんだ」

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