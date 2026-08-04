KTM、ビニャーレスのMotoGPイギリスGP欠場を発表。代役はポル・エスパルガロ
KTMはマーベリック・ビニャーレスが負傷のため夏休み明けのMotoGPイギリスGPを欠場し、代役にテストライダーのポル・エスパルガロを起用すると明かした。
8月4日、KTMはMotoGPの夏休み明け最初のレースであるイギリスGPで、テック3のマーベリック・ビニャーレスが負傷のため欠場し、代役にテストライダーのポル・エスパルガロを起用すると発表した。
Motorsport.comではビニャーレスが夏休み明け以降の後半戦全レースを欠場する可能性があると報じてきたが、KTMは少なくともイギリスGPではそのビニャーレスが出場しないことを認めた。
今回ビニャーレスの欠場理由とされたのは、2025年ドイツGPでクラッシュした際に負傷した肩の怪我だ。
KTMはこの決定について「サマーブレイク中のさらなる診察と、レッドブル・アスリート・パフォーマンス・センター（APC）での最近の検査を経て判断した」と説明した。
ただし、声明ではイギリスGP欠場についてのみ言及されており、ビニャーレスがいつ復帰するのか、あるいは復帰できるのかについては明らかにされなかった。
ビニャーレスは現在の状態について次のように説明した。
「サマーブレイク中も、左腕の外旋動作の筋力がなぜ回復しないのか、その原因を探り続けていた。一方で、内旋動作についてはここ数ヵ月で大きく改善していた」
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
「さらに詳しい検査を受けた結果、棘上筋は完全に治癒していたものの、先週になってようやく棘下筋にも小さな断裂があることが分かった。それまでは誰も気付いていなかったものだ」
「今は最善の回復プランを検討しているところだ。シーズン後半戦が始まるこのタイミングだから、決して良い知らせではない。どれくらい時間がかかるかは分からないが、いつも通り、回復のために全力を尽くすつもりだ」
代役として起用されるエスパルガロは、2023年限りでMotoGPフル参戦を終えたものの、代役などで度々MotoGPに参戦している。なお2026年シーズンにMotoGPに出場するのは今回が初めてのこととなる。
ビニャーレスは今季、本来のパフォーマンスを取り戻すことができていない。肩の負傷による制限が走りに大きな影響を及ぼしており、4月に追加手術を受けたものの問題は解決せず、数ヵ月が経過した現在も肩は完全には回復していない。
この負傷はビニャーレスのMotoGPキャリアにも大きな影響を及ぼしており、31歳の本人も最近、「2027年もMotoGPに残る可能性は、ほぼなくなった」と認めている。
ビニャーレスは今季、自身の契約問題への対応についてKTM首脳陣を繰り返し批判。両者の関係がさらに悪化している中で、今回のイギリスGP欠場が発表された。
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