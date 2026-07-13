ビニャーレス、テック3残留じゃ嫌だった？　すれ違いをKTM示唆「出て行けなんて言ってない」

KTMモータースポーツディレクターのピット・ベイラーは、マーベリック・ビニャーレスとの契約交渉が決裂した理由について、2027年のMotoGPシートがファクトリーチームではなくテック3だったことをビニャーレスが受け入れなかったことにあると説明している。

ビニャーレスはここ数週間、2027年の契約交渉に関してKTMを公然と批判し続けている。ドイツGPではKTMとの契約延長にサインしたにもかかわらず、その後「契約は無効だ」と告げられたとも主張していた。

これに対しベイラーは、ファビオ・ディ・ジャンアントニオとアレックス・マルケスがライダー市場に出ていたタイミングで、KTMとして両者をファクトリーチームへ獲得する機会を逃すわけにはいかなかったと説明した。ただし、KTM陣営のいずれかのMotoGPチームでの契約オファーをビニャーレスへ提示したとは言及しなかった。

「彼（ビニャーレス）が将来的にファクトリーライダーのひとりになってくれることを期待していたのは、公然の事実だ」とベイラーはMotoGPに対し語った。

「昨年の夏、その話し合いを進め、その道を開いていた。彼は『（2025年ドイツGPで負傷した）自分の身体のことは心配しないでほしい。オーストリアまでには戻る』と言っていた。実際、昨年の復帰戦はそこだった。それ以来、我々は彼が完全な状態に戻るのを毎週待ち続けていた」

「しかし、アレックスとファビオを獲得できるタイミングが訪れた時点で、マーベリックは以前の状態へ戻れるというものを何も示せていなかった。1年前、雨の中であの不運なクラッシュを喫する前の彼であれば、これ以上望むライダーはいなかった」

Pit Beirer, KTM Motorsports Director Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

そしてベイラーは、KTMとしてはビニャーレスが回復すればMotoGPプロジェクト内に残す意思があったとした一方で、2027年もテック3に所属することを本人が望まなかったことで交渉が停滞したと明かした。

「物事はどこかで大きく狂ってしまった」

「その後、我々は『君のためのシートはある。ただし、どこで何になるかはまだ言えない』と伝えた。どうやら彼は、それが現在所属しているチーム（テック3）である可能性もあることを想定していなかったようだ。彼は昨年、そのチームで素晴らしいパフォーマンスを見せていたのだがね」

「彼にとって選択肢になっていないとは知らなかった。彼は今、我々のセカンドチームについて発言しているが、テック3はBチームではない。特にギュンター・シュタイナーが加わってからは、両チームともファーストクラスレベルの体制になっている」

「ライダー市場は待っていても状況が良くなることはない。我々がなぜ待っていたと思う？ 契約せずに待っていたのは、マーベリックに時間を与え、何かを示してもらうためだった。彼にはそれを見せてもらう必要があった。『ギュンター、このライダーでいこう』と一方的に決めることはできないんだ」

「我々は一緒に計画を立てている。だから、この状況になってしまったことは本当に残念だ。マーベリックはいい奴だからね」

「なぜ彼が一方では明確に『ノー』と言いながら、もう一方では我々にこれほど厳しい態度を取るのか分からない。我々が『出て行ってくれ』と言ったわけでは決してない」

「契約交渉を始めたし、今でも空いているシートがある。我々はそれをファクトリーシートと呼んでいる。両チームの4台すべてがファクトリー体制だと考えているからだ」

ベイラーは「つまり、ビニャーレスはテック3のシートを断ったということか？」と確認されると、こう答えた。

「ごく普通の契約交渉を始めたというだけだ」

「金額なども含め、将来がどうなるかについて話し合っていた。しかし、ファクトリーチームのシートではないと分かった段階で、すべてがうまくいかなくなってしまった」

「その失望は理解できる。彼はファクトリーで戦うことを望み、KTMを信じていた。だから、あのファクトリーチームで走ることを望んでいたのだろう」

■ビニャーレスへの扉はまだ閉ざしていない

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

ベイラーは夏休み中にビニャーレスと改めて話し合うことが重要だと強調した。また、後半戦に向けて万全な状態で復帰させることも重要だと語った。

「彼を落ち着かせる必要がある。まだシーズンは長いんだ。まずは気持ちを立て直し、身体を完全な状態に戻さなければならない。MotoGPは身体が万全でなければ非常に危険だし、反応が鈍ればなおさらだ。だから、まずはもっとコンディションを上げてもらう必要がある」

「何が起きたのか、なぜこの素晴らしいパドックに対して、彼があれほど明確に『ノー』と言うのかを、きちんと話し合う必要がある。夏休みを利用して一度落ち着き、その後は前向きな形で再スタートできればと思っている」

ビニャーレス自身は来季もMotoGPに残る可能性は低いと認めているが、ベイラーはテック3のシートは依然として空いており、完全復調と本来のパフォーマンスを取り戻せれば可能性は残されていると語った。

「今週末が終わるまでは、すべての可能性が開かれていると言いたい。ここが私とギュンターの間で決めていた期限だった。本当に将来を決めるタイミングだ」

「我々は一度もマーベリックに『ノー』とは言っていない。だから、一度感情的な発言があったからといって、スケジュールが変わることはない。私は彼を守りたい。この決断をすれば、彼にとってレーシングキャリアの終わりになる可能性もある」

「非常にデリケートな状況だし、彼も常に冷静ではいられない。少し強い言い方をしてしまったことも理解しているし、我々は気にしていない。シートはまだ空いている。ただ、時間は確実に過ぎていっている」

なおビニャーレスはMotoGPドイツGPをスプリントレース19位、決勝はリタイアに終わっている。