KTM、アレックス・マルケスとの複数年契約締結を発表「バイクを次のレベルへと引き上げ、MotoGPの最前線で戦うことが目標」

現グレシーニのアレックス・マルケスは、 2027年シーズンからKTMのファクトリーチームと複数年契約を結び、ドゥカティからKTMへバイクを乗り換えることが正式に発表された。

MotoGPの商業権協定締結後、MotoGPライダーの移籍発表が相次ぐ中、アレックス・マルケスの移籍が発表された。2025年のランキング2位を獲得したアレックス・マルケスは、2020年のレプソル・ホンダ以来のファクトリーチーム加入となる。

4年間のグレシーニ在籍で4勝をマークしているアレックス・マルケスは、レプソル・ホンダから2020年にMotoGPデビューを果たしたが、この年2度の表彰台獲得に留まりランキング14位。2年間LCRホンダでの苦戦を経てグレシーニに移籍したことで、MotoGPキャリアを立て直した。

KTMは、スターライダーのペドロ・アコスタを2027年にドゥカティに引き抜かれた後、彼の後任としてアレックス・マルケスとの契約に動き出した。チームは、彼の才能が850cc時代の幕開けとなる来年のKTMマシンの開発に役立つと強調している。

KTMモータースポーツディレクターのピット・ベイラーは、「2025年の世界選手権準優勝者であるアレックス・マルケスのような卓越した才能を、我々のプロジェクトに迎え入れることができたことを、非常に誇りに思い、嬉しく思っている」と述べた。

「アレックスは卓越したスキルとレースセンスだけでなく、決意と勝利への強い意志も持ち合わせており、それはまさに我々のDNAに合致するものだ。我々は共に明確な目標を共有している。それはKTM RC16を次のレベルへと引き上げ、MotoGPの最前線で戦うことだ」

アレックス・マルケスはここ数ヵ月、度重なる怪我に悩まされてきたが、現在復帰に向けて調整を進めている。

Alex Marquez, KTM Photo by: KTM Images

またアレックス・マルケスのチームメイトとしてファビオ・ディ・ジャンアントニオとKTMの契約締結も正式発表された。ジャンアントニオは現在VR46に所属。彼もアレックス・マルケス同様、ドゥカティからKTMへとバイクを乗り換えることになる。

昨年、同社を揺るがした金融危機をバジャージ・オートの支援による救済で乗り越えたKTMのレース部門は、既に将来を見据えた計画を立てているが、まずは喫緊の課題に対処しなければならない。

現在、KTMのバイクは続発する技術的問題の解決に注力している。直近ではアコスタがオランダGPのFP2および予選で電気系統のトラブルに見舞われ、チームに改善を強く求めた。

この問題は、過度の振動によって電子制御ユニットが緊急モードに入り、バイクへの電力供給が遮断されたことに起因することが判明した。エンジニアたちは原因を特定したものの、解決策はまだ見つかっていないようだ。

カタルニアGPでは失速したアコスタのバイクにアレックス・マルケスが追突する大事故が起きているだけに、問題解決は急務となっている。