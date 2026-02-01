LCRホンダ、2026年マシンカラーリングを発表。新人モレイラのバイクはPro Hondaカラーに
LCRホンダが2026年シーズンのマシンカラーリングを公開した。
MotoGPに参戦するLCRが、2026年シーズンのローンチイベントを実施し、マシンの新カラーリングを公開した。
今年もホンダのサテライトチームとしてMotoGPに参戦するLCR。ライダーラインアップは一部変更となり、ヨハン・ザルコが継続する一方で、チームメイトはソムキアット・チャントラから新人のディオゴ・モレイラへと交代した。
そしてマシンカラーはザルコの駆るマシンは、昨年同様にカストロールがメインスポンサーとなっていて、赤・白・緑のお馴染みのカラーリングで1000cc時代最後のシーズンを戦う。
2025年Moto2王者の新人モレイラのマシンには、ホンダの純正オイルブランドであるPro Hondaがスポンサーについている。これまでは日本の出光興産がメインスポンサーを務めてきたが、タイ人ライダーのチャントラが成績不振でシートを失いアジア人ライダーの後任がいない中で、出光はスポンサーを降りた。その穴を埋めるようにスポンサーとなったのがPro Hondaだ。
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Photo by: Team LCR
2025年シーズンのLCRは、特に前半戦でザルコが速さを発揮。ホンダ陣営を引っ張る存在となり、フランスGPでは優勝も記録した。ただ後半戦に向けてザルコはアップデート版のマシンで苦戦することが多くなってしまった。
とはいえ最終的にはファクトリーチームのライダーを上回るランキング12位を記録。2026年シーズンも活躍が期待されている。
なおこれでMotoGPクラスのチームで2026年シーズン向けのカラーリング発表を行なっていないのは、ホンダのみとなった。ホンダはMotoGPのセパンテストが始まる直前、2月2日にオンラインでの公表を予定している。
