本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1
F1
Mercedes launch
メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

MotoGP
MotoGP
LCR Honda launch
ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

MotoGP
MotoGP
アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

ハジャー、テスト2日目クラッシュも落ち込まず「理想的じゃなかったのは分かっているけどね」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハジャー、テスト2日目クラッシュも落ち込まず「理想的じゃなかったのは分かっているけどね」

アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？
MotoGP Sepang shakedown

LCRホンダ、2026年マシンカラーリングを発表。新人モレイラのバイクはPro Hondaカラーに

LCRホンダが2026年シーズンのマシンカラーリングを公開した。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
優先ソースとして追加する
Johann Zarco, Team LCR Honda

　MotoGPに参戦するLCRが、2026年シーズンのローンチイベントを実施し、マシンの新カラーリングを公開した。

　今年もホンダのサテライトチームとしてMotoGPに参戦するLCR。ライダーラインアップは一部変更となり、ヨハン・ザルコが継続する一方で、チームメイトはソムキアット・チャントラから新人のディオゴ・モレイラへと交代した。

　そしてマシンカラーはザルコの駆るマシンは、昨年同様にカストロールがメインスポンサーとなっていて、赤・白・緑のお馴染みのカラーリングで1000cc時代最後のシーズンを戦う。

　2025年Moto2王者の新人モレイラのマシンには、ホンダの純正オイルブランドであるPro Hondaがスポンサーについている。これまでは日本の出光興産がメインスポンサーを務めてきたが、タイ人ライダーのチャントラが成績不振でシートを失いアジア人ライダーの後任がいない中で、出光はスポンサーを降りた。その穴を埋めるようにスポンサーとなったのがPro Hondaだ。

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo by: Team LCR

　2025年シーズンのLCRは、特に前半戦でザルコが速さを発揮。ホンダ陣営を引っ張る存在となり、フランスGPでは優勝も記録した。ただ後半戦に向けてザルコはアップデート版のマシンで苦戦することが多くなってしまった。

　とはいえ最終的にはファクトリーチームのライダーを上回るランキング12位を記録。2026年シーズンも活躍が期待されている。

　なおこれでMotoGPクラスのチームで2026年シーズン向けのカラーリング発表を行なっていないのは、ホンダのみとなった。ホンダはMotoGPのセパンテストが始まる直前、2月2日にオンラインでの公表を予定している。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 MotoGPシェイクダウンテスト、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップ。公式テストを前に各テストライダーが走行
次の記事 アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？
More from
Rachit Thukral

アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

MotoGP
MotoGP
アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

MotoGPシェイクダウンテスト、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップ。公式テストを前に各テストライダーが走行

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGPシェイクダウンテスト、ホンダのアレイシ・エスパルガロがトップ。公式テストを前に各テストライダーが走行

グレシーニ、2026年MotoGP参戦カラーリングをお披露目。今季からアレックス・マルケスにもファクトリーバイクが供給

MotoGP
MotoGP
グレシーニ、2026年MotoGP参戦カラーリングをお披露目。今季からアレックス・マルケスにもファクトリーバイクが供給
More from
ヨハン ザルコ

チャントラは「MotoGP昇格の準備ができてなかった」ザルコ、大苦戦チームメイトに厳しい評価

MotoGP
MotoGP
インドネシアGP
チャントラは「MotoGP昇格の準備ができてなかった」ザルコ、大苦戦チームメイトに厳しい評価

調子落とすヨハン・ザルコ、アップデート版マシンとのマッチング不良が要因か……ホンダと話し合い解決策模索

MotoGP
MotoGP
インドネシアGP
調子落とすヨハン・ザルコ、アップデート版マシンとのマッチング不良が要因か……ホンダと話し合い解決策模索

2026年の鈴鹿8耐はMotoGPライダー不在かも？　グランプリの合間日程では「パフォーマンスに問題」と2勝のヨハン・ザルコ

MotoGP
MotoGP
2026年の鈴鹿8耐はMotoGPライダー不在かも？　グランプリの合間日程では「パフォーマンスに問題」と2勝のヨハン・ザルコ
More from
Team LCR

MotoGPクラス昇格のモレイラ、ホンダ契約に向け「マルケスに相談して背中を押してもらった」

MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
MotoGPクラス昇格のモレイラ、ホンダ契約に向け「マルケスに相談して背中を押してもらった」

負傷で2ヵ月欠場中のソムキアット・チャントラ、復帰は9月カタルニアGPを目指す

MotoGP
MotoGP
オーストリアGP
負傷で2ヵ月欠場中のソムキアット・チャントラ、復帰は9月カタルニアGPを目指す

エスパルガロ兄弟がまたコース上で戦う！　ハンガリーGPの怪我人代役で1年ぶり実現

MotoGP
MotoGP
ハンガリーGP
エスパルガロ兄弟がまたコース上で戦う！　ハンガリーGPの怪我人代役で1年ぶり実現

最新ニュース

メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1
F1 F1
Mercedes launch
メルセデス、2026年を戦う新車W17を改めてお披露目。テストは超順調、新時代に王朝復活なるか？

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
マクラーレン、シェイクダウンを総括。些細な問題でプログラムに遅れ「初日と2日目は、距離を稼ぐことができなかった」

ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続

MotoGP
MGP MotoGP
LCR Honda launch
ホンダMotoGP、2026年シーズンのマシンカラーリングを発表。トリコロールカラーが今年も継続