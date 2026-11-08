MotoGP カタールGP

マルク・マルケス、ベッツェッキとの接触は「彼が自分の速さを見誤ったから」 見解には相違も

MotoGPカタールGPのスプリントで起きた接触と転倒について、マルク・マルケスとマルコ・ベッツェッキは意見が分かれている。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/08 5:29

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPカタールGPのスプリントレースで、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）はマルク・マルケス（ドゥカティ）と接触があり、転倒した。このクラッシュについて、ふたりは共に相手側に責任があると考えている。

クラッシュが起きたのは4周目のターン1だ。トップを争っていたふたりだが、マルケスはノーマルな大きめの弧を書くラインで進入した一方、ベッツェッキはよりイン側を攻めたラインをとっていた。

そしてマルケスがエイペックスに向けてイン側に寄っていった際、そこを走るベッツェッキと接触。ベッツェッキはこの接触でバランスを崩し、クラッシュしてしまった。

クラッシュは審議対象になったものの、スチュワードはこれをレーシングインシデントと判断し、ペナルティは科されなかった。

マルケス側はこの出来事について、ベッツェッキが自分のスピードを過小評価していたと指摘。2025年のインドネシアGPで起きたマルケスがベッツェッキに追突されたクラッシュと似ていると話した。

「僕にとっては明らかだった。ヘリコプターからの映像を確認すれば分かるけれど、あの周のターン1も、その後の周も、僕のラインはまったく同じだった。いつも少しワイドに入り、そこからラインを閉じようとするんだ」

マルケスはそう語る。

「インドネシアのときと似ていた。ベッツェッキはここで、他の全員より何段階も速い。僕たちがどれだけ遅いかを理解していなかったんだ。いや、僕たちも速いんだけど、彼はもっとずっと速いということだよ！」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

一方でベッツェッキは論争を避け、日曜日の決勝に集中したいという姿勢を示したものの、接触についてのマルケスの見解には同意しなかった。

「まったく異なる出来事を持ち出して比較するのは、あまり公平ではないと思う。でも、彼の発言は尊重する。個人的にはまったく違う状況なので同意しないけれど、今はそれほど重要なことではない」

「結局、僕は自分のラインを取ろうとしていた。イン側にいて、その1秒後には転倒していた。そういうことも起こり得るんだ」

ベッツェッキは怒りを感じているかとも問われたが、そうした反応には意味がないと答えた。

「結局のところ、何のためにもならないことにエネルギーを使うだけだからね。自分ではコントロールできないことだし、僕が決めるべきことでもない。だから、明日のレースに集中し続けようと思う」

なお転倒を免れたマルケスだが、こうした状況では通常、アウト側のライダーが不利になることを踏まえ、転倒寸前になっていたのではないかとも尋ねられた。すると、彼はこう答えた。

「分からない。接触を感じた瞬間、すぐにエアバッグが作動した。でも、マシンが大きく振られていたかどうかは分からない」

「ものすごく集中していたんだ。集中しているときは、マシンがどう動いているかを感じないんだよ」

「エアバッグが作動した後、3、4コーナーの間はマシンをまともに操縦できなかった。マルティン（ホルヘ・マルティン／アプリリア）に抜かれたけれど、レースとしては、それほど驚くことではなかった」

そして決勝レースに向けては、順当に進めばベッツェッキが勝つだろうともマルケスは語った。なおマルケスが勝利して、マルティンが0ポイントに終わった場合、カタールGPでマルケスの10度目の王座獲得が決まる。

「明日は、何かおかしなことが起きなければ、マルコがレースに勝つだろう。彼は誰よりも速いからね」

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