MotoGP バレンシアGP

システム不具合でスタート遅延、そしてバイク炎上でペナルティ……マルケス”不公平”と訴え「僕のバイクに問題が起きたわけじゃないのに」

MotoGP最終戦バレンシアGPのスプリントスタート直前、今季限りで引退を決めたマルク・マルケスのマシンが燃えたことで、ダブルロングラップペナルティを科された。マルケスはこのペナルティは不当だと考えている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/29 1:29

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスは、MotoGPバレンシアGPのスプリントでダブルロングラップペナルティを受けたことを「不公平だ」と考えている。既に2026年のMotoGPチャンピオン獲得を決めていたため、今回の一件は笑い飛ばせるものの、レギュレーションの変更が必要だと考えている。

MotoGPバレンシアGPのスプリントは、スタートライトに技術的な問題が発生したため、なかなかスタートが切られなかった。ライダーたちはエンジンの回転数を上げて約10秒待ったものの、複数のライダーが手を挙げてスタート手順のやり直しを訴えた。マルケスもそのうちのひとりだった。

コースサイドでイエローフラッグが振られて、スタートが一時中断となった。しかしマルケスのマシンはオーバーヒートを起こし、最終的に火がついてしまった。このためマーシャルがコース上に飛び出し、即座に消火作業が行なわれた。

レース用に仕立てたマシンは炎上したことでダメージを受けたため、マルケスは一旦ガレージに戻り、セカンドバイクに乗り換えたが、スタート手順中にグリッドを離れたとして、ダブルロングラップペナルティを科されることになった。

たしかにこれはレギュレーション通りではあるものの、そもそもサーキットの設備の不具合によって引き起こされたトラブルであり、このペナルティに関する反応は賛否両論だった。

マルケスはこのペナルティは不当だと考えているものの、最終的に選手権の順位に影響がなかったことに安堵した。

「とても奇妙な状況だった」

そうマルケスは語った。

「僕のバイクに起きたことは、10秒間リミッターに当たっていたわけだから当然のことだ。これはレーシングバイクだ。MotoGPでは、全てが限界で設計されている。リミッターに当てるのは5秒が精一杯で、10秒というのはあり得ない」

「ルールはルールだ。スタートが遅延し、グリッドから離れれば、ダブルロングラップペナルティが科されることになっている。しかし今後はルールが変わるだろうと信じている」

「チャンピオンシップが決着しているから、今は笑える。でもあれは公平じゃなかった。だって僕のバイクに問題があったわけじゃないからね。確かに技術的な問題ではあったけど、レースディレクション側の技術的な問題が原因だったんだ」

マルケスは、まだチャンピオンが決まっていなかったら、レースディレクターに説明を求めていただろうと認めた。

「チャンピオンシップがもう決まっていたから、笑い話にできるんだ。でも、もしこのことが前回のポルトガルで起きていたら、すぐにレースディレクションに訴えていたと思う」

「ペナルティは免除できたはずだ。もう何のタイトルもかかっていないし、アプリリアはもうコンストラクターズタイトルを獲得しているようなモノだったんだから」

「観客が怒ったのも理解できる。まったく新しいレースとして扱うべきだった。全員をピットに戻し、改めてスタート進行をやり直すべきだった」

再スタートの手順についても疑問符がついた。レースコントロールは「クイックスタート手順に従う」と発表したが、マルケス以外のライダーにピットに戻るよう指示しなかったのだ。

「”スタートディレイ”というのは、5分の遅延を意味する。それ以上、ましてや25分というのは考えられない」

そうマルケスは語った。

「だから全員がピットに戻り、タイヤウォーマーを装着し、バイクの状態を一度確認するのが正しい判断だった。ドゥカティとしては、僕以外のバイクのエンジンやクラッチの状態を心配していたからだ」

結局マルケスはペナルティを消化し、13位でフィニッシュ。MotoGPでの残るレースは、バレンシアGPの決勝レースのみとなった。その勇姿をお見逃しなく。

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