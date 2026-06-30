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マルケスがホンダに復帰していた可能性があった！？　「実現していたら、とてもロマンチックな選択だっただろう」2025年末に接触認める

ドゥカティと契約延長したマルク・マルケスだが、2027年シーズンに向けてはホンダから古巣復帰の非公式な打診があったことを認めた。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　ドゥカティと2年契約を延長したマルク・マルケス。彼は2027年以降に向けて、古巣であるホンダから非公式ながらも復帰に向けた打診があったことを認めた。

　2023年にホンダとの契約を早期終了させ、ドゥカティ陣営へ移籍したマルク・マルケス。2025年に彼は久しぶりのチャンピオンに輝くなど、復活した姿を見せた。

　そんなマルク・マルケスに対し、ホンダは2025年末に復帰の可能性を打診していた。これはスペインの『El Periodico』が最初に報じたもので、ホンダとマルケスは最終戦バレンシアGPの初日に、ホンダのホスピタリティで話し合いを行なったという。

　先日、ドゥカティとの契約延長発表後初めてのレースとなったオランダGPで、マルケスはこのホンダとの“非公式”な接触について明らかにした。

「非公式な会話はあったよ。でも僕は最初から、まずドゥカティの話を聞きたいという考えをはっきり伝えていた」

　マルケスはDAZNにそう語った。

「ドゥカティに満足しているなら、他のメーカーと交渉ゲームを始めるつもりはなかった。僕たちはドゥカティと話し合い、すぐに合意に達したんだ」

　マルケスは、自身が今なおホンダに対して強い感情的な結びつきを持っていることを隠してはいない。

Marc Marquez in 2018, alongside his friend and technical chief Santi Hernandez when he raced with Honda Team

Marc Marquez in 2018, alongside his friend and technical chief Santi Hernandez when he raced with Honda Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　ホンダは彼にMotoGPデビューの機会を与えたメーカーであり、ともに数々の記録を打ち立てた存在でもある。彼は最高峰クラスで獲得した7度のタイトルのうち6度はホンダと獲得してきたモノだ。

「ホンダへ戻ることは、とてもロマンチックな選択だっただろうし、もちろん僕自身も望んでいたことだった」と、マルケスは認めた。

「でも僕はすでにサーキット上で十分すぎるほどリスクを取っている」

「時には心ではなく頭で決断しなければならない。ホンダを離れると決めた時もそうだった。結果的に、それは正しい選択だったと思う」

　なおホンダは、自社史上最も成功したライダーのひとりとの再契約が現実的ではないと判断すると、すぐに現ヤマハのファビオ・クアルタラロの獲得へと照準を移し、引き抜きに成功したと見られている。

　2027年からは新しいレギュレーションとなるため、現在の勢力図から大きな変化が生まれる可能性も指摘されている。しかしマルケスは、引き続きドゥカティとアプリリアが基準となり続けると考えている。

「ドゥカティは引き続き基準になると思う。アプリリアとともにね」

　また彼は大規模なレギュレーション変更を前に契約交渉を行なうことについて、冗談交じりに次のようにも話した。

「トップライダーたちは、実際のところこの状況をそれほど有利には利用できなかったと思うよ」

「完全に新しいレギュレーションになる以上、メーカーは自分たちが最高のバイクを用意することを保証できない」

「でもチームが分かっていることがひとつある。それは、自分たちが優秀なライダーを抱えているかどうかなんだ」

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