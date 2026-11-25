MotoGP ポルトガルGP

マルケス「直感の走りではもうダメ。メンタルに力を注ぐ必要があった」2026年王座争い経て今が”最高の出来”に

マルク・マルケスは2026年のタイトル争いにおいては、これまで以上に精神面での努力が必要だったと話した。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/25 10:52

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPポルトガルGPでキャリア通算10度目のタイトルを獲得したドゥカティのマルク・マルケス。2026年シーズンを振り返ると、これまでで最も精神面での取り組みが必要だったと話した。

シーズン序盤、マルケスは怪我の影響もあり厳しいレースが続き、後に手術を受けた。イタリアGPから復帰を果たしたものの、マルケスは必ずしも最速ではない状況だった。

そうした状況で逆転タイトル獲得に挑む中では、メンタル面の取り組みが最も重要だったと彼は言う。ミスを抑え、不利な状況で失点を最小限にし、自分にアドバンテージがある場面では最大限のポイントを獲得していく上でのカギが、そのメンタルだった。

「今回のタイトルは、メンタル面に最も力を注いで獲得したモノだった。そうするしかなかったんだ」

マルケスはそう語る。

「シーズン前半の時点で、これまでの直感に従った走り方は、もう通用しないとわかっていたんだ」

「僕は常に勝ちたいと思っている。ファイターだからね。でも、何が何でも勝たなければならないとは感じていなかった。そんな考え方をしていたら、タイトル獲得は不可能だった」

「この”新しいマルク・マルケス”や”新しいメンタリティ”があったからこそ、7位や5位でレースを終えてポイントを確保することができた。そしてもちろん、得意なサーキットでは勝つ必要があった」

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

その後、マルケスはこのテーマについてさらに詳しく言及。メディアから最も高い忍耐力と、最も強いメンタルを示さなければならなかったタイトルだったのかと問われると、マルケスは次のように語った。

「そうだね。だからこそ、先週木曜日のイベント前記者会見で、これが最高のマルクだと言ったんだ」

「アスリートとして最高の状態に達するのは、自分自身をコントロールできて、メンタル面を制御できるようになった時だと僕は思っているんだ」

「今年はメンタル面の強化に取り組んだ。フィジカルコンディションが、ある段階で限界に達していると理解していたからだ」

「それで、『よし、無理はやめよう。通常どおりトレーニングしよう。もちろん、理学療法士と追加のトレーニングにも取り組むけど、基本的には普段どおりにやろう』と考えたんだ」

「『自分に何が必要なのか？』と考えて、『ブレーキとマシンをコントロールすること。それだけだ。あとはフィジカルコンディションを良い状態に保つことに努めるんだ』となった」

「でも、特に重要だったのは、どこまでは可能で、どこからは無理なのかを理解することだった。これが最も重要なポイントだった」

マルケスのこうしたアプローチは、復帰後ほぼ完璧に機能していた。その例外はポルトガルGPのスプリントでの転倒くらいのものだ。

「復帰してから、スプリントでも決勝でも一度も転倒していなかった。昨日（ポルトガルGPスプリント）は転倒してしまったけどね。あれは大きな警告だったよ」

マルケスはスプリントでの転倒を重く受け止め、ポルトガルGP決勝レースでは慎重な走りに終始。最終的に8位フィニッシュでタイトルを決めている。

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