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「報いなんて無い！」骨折ベッツェッキへの心無い誹謗中傷をマルク・マルケス否定

アプリリアのマルコ・ベッツェッキはクラッシュで左鎖骨を骨折したことについてインターネット上では「カルマ」だという非難も浴びせられている。しかしマルク・マルケスはそういった考えを否定し、ファンに行動を変えるよう呼びかけた。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
公開日時:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPドイツGPの予選で転倒し左鎖骨を骨折してしまった。不運が続く彼に「カルマ」だという声もあるが、ドゥカティのマルク・マルケスはそういった考えを否定し、ファンに誹謗中傷を慎むように呼びかけた。

　鎖骨骨折したベッツェッキは、ドイツGPのスプリントレースと決勝を欠場することが決まった。これによりタイトル争いにおいてはさらなる痛手となる。

　ベッツェッキは直近のレースでは転倒や巻き込まれてのクラッシュ、マーシャルへの殴打事件による決勝の出場停止などでまったくポイントを稼げない展開が続いていて、シーズン前半はランキング首位に君臨していたものの、すでにその座をライバルに明け渡している。

　この事態に対し、SNS上ではベッツェッキへの中傷も起きている。そういう発信をしている人たちは、2025年のインドネシアGPで転倒してマルク・マルケス（ドゥカティ）を巻き添えにしたことへの”カルマ（報い）”だと主張しているのだ。マルケスそのクラッシュにより右肩に怪我を負い、今もその影響に苦しんでいる。

　しかしマルケスはそうした意見を批判。ファンに冷静な対応を呼びかけた。

「2015年からずっと『カルマ』という言葉を聞いてきた。でも、その後に僕は6回も世界チャンピオンになった」

　マルケスはそう語った。

「それがカルマだというなら、大歓迎だよ。カルマなんて存在しない。僕たちライダーは皆、コース上で非常に大きなリスクを負っている」

「マルコの回復を願っている。（自身がクラッシュに巻き込まれた）インドネシアGPの時にもSNSで『マルコを責めないでほしい。レースではこういうことは起こる』と投稿した」

「そして今日は、将来に向けて改善できることがまたひとつ起きた。ベッツェッキも、アッセンでのフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）も、そしてインドネシアでの僕も、アスファルトとグラベルの段差に乗り上げたことで負傷したんだ」

「ベズ（ベッツェッキ）の早い回復を願うと同時に、将来に向けてこうした問題が改善されることを期待している」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

　なおアレックス・マルケス（グレシーニ）はベッツェッキの転倒について、2週間前のオランダGPで喫した大クラッシュの影響も完全には癒えていない状態だったことが今回の結果につながったという見方を示している。

　アレックス・マルケス自身も5月のカタルニアGPで鎖骨と椎骨を骨折しており、まだ完全回復には至っていない状況にあるからこその言葉だ。

「彼のことを本当に気の毒に思う。まずは早い回復を願っている」

　アレックス・マルケスはそう語った。

「あれは速いライダーが起こすクラッシュだよ。僕もアッセンのプラクティスで同じような転倒を経験した」

「身体が100％ではない状態で走ると、頭では分かっていても、そしてスピードがあっても、身体がそれについていかないことがある」

「そういう時には、自分でも予想していなかったミスを犯してしまうことがあるんだ」

「過去にはマルクや、ほかの負傷を抱えたライダーの同じようなクラッシュを見てきた」

「彼にはサマーブレイクという回復期間がある。しっかり治して、シルバーストンではさらに強くなって戻ってきてほしい」

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