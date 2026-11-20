MotoGP ポルトガルGP

マルケス電撃引退のウワサが加速？ 来季の参戦を明言せず「優先すべきは今。その後に来年のことだ」

マルク・マルケスは10度目のタイトルを獲得し、MotoGPを引退するのではないか……本人はそんな噂を明確に否定しなかった。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/20 2:40

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

今週末のMotoGPポルトガルGPでタイトル獲得に王手をかけているマルク・マルケス（ドゥカティ）だが、彼は来季参戦するかどうかについて、明言を避けている。

一部では、今季タイトルを獲得した場合、マルケスが輝かしいキャリアに終止符を打つ可能性があるとの報道も出ている。今週末のポルトガルGPでは、土曜日のスプリントでタイトル獲得が決まる可能性もある。

マルケスは今シーズン、長引く負傷から回復するため、例年以上に努力を重ねる苦しい戦いを強いられてきた。ドゥカティのファクトリーチームにあと2シーズン残留する契約を結んでいるものの、その契約が結ばれたのは今年6月に締結されたもの。その後、彼は勝利を積み重ねてタイトル争いの主役に躍り出たものの、自身の身体が厳しい状況にあることや、週末を通してエネルギーを節約する必要があることなどを繰り返し語ってきた。

シーズン残り2戦となったこの時期は、マルケスの戴冠とシーズン閉幕後に控えるバレンシアでのテストを待つばかりで、メディアが取り上げる話題も限られているため、様々な噂には慎重になる必要がある。それでも、木曜日にポルティマオで行なわれた記者会見で、踏み込んだ質問に対してマルケスが見せた反応は注目に値するものだった。

2027年もグリッドにいると、観客は100％確信してよいのかと尋ねられたマルケスは、明確な回答をしなかったのだ。

2月に34歳を迎えるマルケスは、「今は、このチャンピオンシップを決めることに完全に集中している」と答えた。

「これが僕の最大の目標だ。もちろん、ドゥカティとはあと2年間の契約がある。でも、今年はいくつかの面でかなり難しいシーズンだった」

「それでも、僕は速さを保っている。だから、優先すべきことはチャンピオンシップを決めること。その後、来年に向けて取り組んでいきたい」

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

その直後、マルケスは以前と同じようにライディングを楽しめているのかと質問された。少し考えた後、彼は再び考えさせられる回答をした。

「困難に直面すれば、楽しさは減る。痛みがあれば、楽しさは減る。例えば昨年は、物事がもっと簡単に進んでいたのは事実だ」

「今年は違うやり方で取り組んできた。昨年よりも多くの努力を重ねてきたけれど、それにはひとつの目標があった。明確な目標があると、精神面がほかの部分の問題を覆い隠すこともある。今は勝っているので楽しんでいる。ただ、昨年とは違う形で楽しんでいる」

さらにマルケスは、非常に若い年齢からレースを始めたことを踏まえ、自身のモチベーションをどう評価しているかと尋ねられた。この質問にも、彼は考えを巡らせてから答えた。過去と現在のライバル数人に触れ、2020年のヘレスで起きた自身の大事故についても言及した。

「確認してみれば分かるけれど、僕は33歳で、世界選手権に参戦してきた18年間がキャリアの大部分を占めている。つまり、人生の半分以上だ」

「でも結局、情熱を持っているかが重要なんだ。大切なのは、その情熱を違う形で楽しめるということ。今もライダーとして、この情熱を楽しんでいる」

「だから、若くして（キャリアを）始めれば、早く引退することになるというのは事実だと思う。少なくとも、そう考えられている。でも例えば、バレンティーノ（ロッシ）も若くして始めたけれど、41歳か40歳、正確には覚えていないけれど、その年齢まで現役を続けた」

正確には、ロッシのMotoGP引退は42歳。最後のMotoGP出場は2021年のバレンシアGPだった。

「だから、これは性格によるし、身体にどれだけの怪我を負っているかにも大きく左右される。キャリアにもよる。僕の場合、2020年まではすべてが順調に進んでいた。その後、スポーツに対する考え方が大きく変わった」

マルケスは、隣りに座っていた28歳のホルヘ・マルティン（アプリリア）と自分を重ね合わせた。この発言にも、いくらか解釈の余地が残る。

「例えば、マルティンも多くの怪我を抱えている。だから、彼も33歳になったときに、『分かった。今は痛みがかなり増えてきた』と言うかもしれない」

「アスリートの人生は短い。だから、その時間を最大限に活用する必要がある。それが今、僕がしていることだ。自分のキャリアの時間を最大限に活かそうとしている」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？

More from

Richard Asher





マルク・マルケス、タイトル獲得に向けて”攻め”の姿勢を転換。ポイントの確保に集中「とにかくレースを完走する必要がある」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



10 日前



マルク・マルケス、タイトル獲得に向けて”攻め”の姿勢を転換。ポイントの確保に集中「とにかくレースを完走する必要がある」





マルティン、手首骨折抱えながら猛追スプリント3位！ マルケスとのバトルは「今しかない！と思ったんだ」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



11 日前



マルティン、手首骨折抱えながら猛追スプリント3位！ マルケスとのバトルは「今しかない！と思ったんだ」





マルク・マルケス、ベッツェッキとの接触は「彼が自分の速さを見誤ったから」 見解には相違も



MotoGP



MotoGP



カタールGP



11 日前



マルク・マルケス、ベッツェッキとの接触は「彼が自分の速さを見誤ったから」 見解には相違も

More from

マルク マルケス





ロレンソ、マルケスを「二輪界のアイルトン・セナ、MotoGPのマックス・フェルスタッペン」と称賛



MotoGP



MotoGP



カタールGP



5 日前



ロレンソ、マルケスを「二輪界のアイルトン・セナ、MotoGPのマックス・フェルスタッペン」と称賛





ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ



MotoGP



MotoGP



カタールGP



6 日前



ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ





MotoGPレジェンドのバレンティーノ・ロッシ、イタリアの同郷アントネッリのF1チャンピオンを祝福「70数年ぶりの王者。素晴らしい」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



6 日前



MotoGPレジェンドのバレンティーノ・ロッシ、イタリアの同郷アントネッリのF1チャンピオンを祝福「70数年ぶりの王者。素晴らしい」

最新ニュース





マルケス電撃引退のウワサが加速？ 来季の参戦を明言せず「優先すべきは今。その後に来年のことだ」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



1 分前



マルケス電撃引退のウワサが加速？ 来季の参戦を明言せず「優先すべきは今。その後に来年のことだ」





悪天候のためSCランから2周で成立 。全クラスでタイトルが確定｜スーパー耐久最終戦



スーパー耐久



S-Tk スーパー耐久 28 分前



悪天候のためSCランから2周で成立 。全クラスでタイトルが確定｜スーパー耐久最終戦





寒いし雨だし……誰もタイムを計測しない珍事。”リスクを冒さない”1時間に。平川亮出走も1周だけ｜F1ラスベガスGPフリー走行1回目



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



寒いし雨だし……誰もタイムを計測しない珍事。”リスクを冒さない”1時間に。平川亮出走も1周だけ｜F1ラスベガスGPフリー走行1回目





スポーツアパレル大手NIKE、2027年からF1公式パートナーに就任「F1の精神はナイキも共有するモノ」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



スポーツアパレル大手NIKE、2027年からF1公式パートナーに就任「F1の精神はナイキも共有するモノ」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録