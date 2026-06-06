マルケス、体力温存でハンガリーGPをスタート「メンタル的にタフな1日だった」

ドゥカティのマルク・マルケスは復帰2戦目となるハンガリーGPの初日について、まだ体力温存に努めていたと話した。

昨年マルケスはここバラトンパークで完全制覇を果たしているが、怪我の手術から復帰して2戦目となる今週末も、FP1でトップタイムと良い滑り出しを見せた。

ただプラクティスは7番手。ドゥカティ陣営ではファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）とフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）の後ろに留まった。

マルケスが語るところによると、復帰して間もない今はまだクラッシュを避ける必要があり、体調面も万全ではないため慎重なアプローチを取らざるを得なかったという。

「よりコントロールすることを意識していたんだ。（イタリアGPよりも）良くない感じだったからね」と、マルケスは言う。

「明日は良くなっているかどうか、様子を見てみよう」

「大クラッシュだけは避けたかったのもある。プッシュすれば常にクラッシュの危険はあるというのが実際のところだし、特に（バラトンパークの）タイトなコーナーではね。とはいえ、今日は全てをコントロールしようと努めていたし、残る2日間のためにも力を温存しようとしていたんだ」

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

復帰戦のイタリアGPから今回のハンガリーGPは連戦となっているが、マルケスはこの1週間で自分のコンディションは改善していないと認めた。

「フィジカル的にはムジェロと同じだ。良くも悪くもない」

「このコースがムジェロよりも肉体的な負荷が少ないのは良い点だね。明日はライディングスタイルを改善していくことができるかどうか確認してみよう。今日はメンタル的にタフな1日だった。セクターでプッシュしながらも、エネルギーを節約していたんだ」

そしてマルケスはコンディションについて更に詳しく訊かれると、神経の問題が解決した今、腕の筋肉がどこまで回復できるかを心配していると話した。

「ここは左コーナーが多いサーキットだし、もっと良くなると思っていたんだ」

「ムジェロで神経の問題は解決したから大丈夫だ。そして今の心配ごとは筋肉についてなんだ。7回も（右腕を）手術していると、筋肉にも影響があるし、それがドコまで回復できるか様子を見ないといけない」

「ヘルメットを被っているときはたしかに厳しいよ。今朝はコースに出ていってプッシュしようとしていたんだけど、2周もしないうちにポジションがしっくりこないと感じて、1秒、0.5秒とペースを落として、特に苦労しているコーナーをどうにかしようとしていたんだ」

「でもメンタル面で適切な基準を定めるのがもっと難しい。アタックしたいときはブレーキングも攻める必要があるけど、適切な基準ができていないとそれが一番難しくなるんだ」

ただマルケスがそう語っている一方で、ミディアムタイヤで彼が見せたスピードはライバルを驚かせている。特にホルヘ・マルティン（アプリリア）は、マルケスを優勝候補だと考えている。

そうしたライバルからの警戒についてマルケスは、長い距離になればチャンスは無いと一蹴した。

「（レースが）5周ならやれるかもね。でもスプリントレースは14周ぐらいあるから、僕にチャンスはないよ」

「たしかにスピードはある。それはムジェロでも見せたように、1周ならポールポジションにもかなり近いモノがあった。でも勝利は争えないんだ。（ライバルから）そう言ってもらえるのは嬉しいけど、まだその時じゃない」