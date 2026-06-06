マルケス、体力温存でハンガリーGPをスタート「メンタル的にタフな1日だった」
マルク・マルケスはMotoGPハンガリーGPの初日を7番手で終えたが、まだ体調が万全ではなく、体力温存に努めていたという。
Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ドゥカティのマルク・マルケスは復帰2戦目となるハンガリーGPの初日について、まだ体力温存に努めていたと話した。
昨年マルケスはここバラトンパークで完全制覇を果たしているが、怪我の手術から復帰して2戦目となる今週末も、FP1でトップタイムと良い滑り出しを見せた。
ただプラクティスは7番手。ドゥカティ陣営ではファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）とフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）の後ろに留まった。
マルケスが語るところによると、復帰して間もない今はまだクラッシュを避ける必要があり、体調面も万全ではないため慎重なアプローチを取らざるを得なかったという。
「よりコントロールすることを意識していたんだ。（イタリアGPよりも）良くない感じだったからね」と、マルケスは言う。
「明日は良くなっているかどうか、様子を見てみよう」
「大クラッシュだけは避けたかったのもある。プッシュすれば常にクラッシュの危険はあるというのが実際のところだし、特に（バラトンパークの）タイトなコーナーではね。とはいえ、今日は全てをコントロールしようと努めていたし、残る2日間のためにも力を温存しようとしていたんだ」
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
復帰戦のイタリアGPから今回のハンガリーGPは連戦となっているが、マルケスはこの1週間で自分のコンディションは改善していないと認めた。
「フィジカル的にはムジェロと同じだ。良くも悪くもない」
「このコースがムジェロよりも肉体的な負荷が少ないのは良い点だね。明日はライディングスタイルを改善していくことができるかどうか確認してみよう。今日はメンタル的にタフな1日だった。セクターでプッシュしながらも、エネルギーを節約していたんだ」
そしてマルケスはコンディションについて更に詳しく訊かれると、神経の問題が解決した今、腕の筋肉がどこまで回復できるかを心配していると話した。
「ここは左コーナーが多いサーキットだし、もっと良くなると思っていたんだ」
「ムジェロで神経の問題は解決したから大丈夫だ。そして今の心配ごとは筋肉についてなんだ。7回も（右腕を）手術していると、筋肉にも影響があるし、それがドコまで回復できるか様子を見ないといけない」
「ヘルメットを被っているときはたしかに厳しいよ。今朝はコースに出ていってプッシュしようとしていたんだけど、2周もしないうちにポジションがしっくりこないと感じて、1秒、0.5秒とペースを落として、特に苦労しているコーナーをどうにかしようとしていたんだ」
「でもメンタル面で適切な基準を定めるのがもっと難しい。アタックしたいときはブレーキングも攻める必要があるけど、適切な基準ができていないとそれが一番難しくなるんだ」
ただマルケスがそう語っている一方で、ミディアムタイヤで彼が見せたスピードはライバルを驚かせている。特にホルヘ・マルティン（アプリリア）は、マルケスを優勝候補だと考えている。
そうしたライバルからの警戒についてマルケスは、長い距離になればチャンスは無いと一蹴した。
「（レースが）5周ならやれるかもね。でもスプリントレースは14周ぐらいあるから、僕にチャンスはないよ」
「たしかにスピードはある。それはムジェロでも見せたように、1周ならポールポジションにもかなり近いモノがあった。でも勝利は争えないんだ。（ライバルから）そう言ってもらえるのは嬉しいけど、まだその時じゃない」
記事をシェアもしくは保存
MotoGP、ピットインの『マルケス・ルール』を正式化。スペインGPで露見した”抜け穴”を塞ぐ
マルケス「ハンガリーで表彰台の可能性はない」復帰2戦目もまだまだ回復途上
アコスタ、マルケスとの4番手バトルに学び多数「タイヤ管理やレース戦略を把握しようとしていた」
バニャイヤ「悪夢の終わりだと願っている」母国イタリア表彰台で自信深めたか
バニャイヤ、猛烈に追い上げる小椋藍との3位争いにドキドキ「最終コーナーで負けてたら大惨事だった」
「期待以上。スピードを示すことができた」マルケス、復帰戦の力走に満足感
最新ニュース
ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める
不当に表彰台を奪われた……3番手フィニッシュも無念の7位降格。ガスリー「ここで表彰台に立つために努力してきたのに」 速度超過は0.5km/h以下
【速報】ペレスに10秒加算ペナルティ。キャデラックF1初ポイントを逃す。苦境のアストンマーティン・ホンダ、アロンソが10位入賞に繰り上がり
大混乱にも動じず、アントネッリが5連勝でモナコ最年少優勝。ハミルトン2戦連続2位。アロンソはペレスにペナルティで10位入賞｜F1モナコGP決勝
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。