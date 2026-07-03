マルケス告白「パドックに入りたくない時期もあった。痛みと結びついていたせいでね」

ドゥカティのマルク・マルケスはこれまでのMotoGPキャリアの中で、厳しい怪我が続いていたことで、パドックに入るのが苦痛だったときもあったと明かした。

6週間前、マルケスは過去6年で7度目となる右腕の手術を受けた。これは以前の手術で挿入されたネジによって橈骨神経が刺激され、腕の感覚が無くなってしまうことなどの問題を解決するための処置だった。

この手術によって、ドゥカティのライダーであるマルケスは、走行中に突然右腕が機能しなくなるのではないかという不安からようやく解放された。これは、現MotoGP世界王者であるマルケスの長い負傷との闘いにおける最新の章に過ぎない。

マルケスは2020年のスペインGPにおける右腕の怪我から、マルケスは後遺症と闘い続けてきた。

そのスペインGPのクラッシュで負った右腕の上腕骨骨折の手術を受けてからわずか4日後、マルケスは復帰を急ぎ、レース出場を試みた。これは本人の言葉を借りれば、もし過去に戻れるなら変更したい唯一の決断だという。

その理由は、その後に続いた暗黒の日々にある。さらに5回の手術と、数え切れないほどの苦痛の時間が待っていたからだ。

「パドックに入りたくないと思った時期もあった。そこを痛みと結び付けてしまっていたからね」

マルケスは最近、DAZNに対しそう語った。そして、その苦しみと共に生きることを学んだからこそ、彼は通算10度目の世界タイトル獲得に執着しないのだという。

もし10度目となれば、マルケスは最大のライバルであったバレンティーノ・ロッシの記録を追い抜くことになるにもかかわらずだ。

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「10回目のタイトルを獲れたら、とてつもなく誇らしいことだろう。でも、9回のタイトルで引退しようが10回で引退しようが、僕の人生そのものが変わるわけではない」

「僕が望んでいるのは、レースを楽しみながらキャリアを終えることだ。MotoGPに燃え尽きてしまうような終わり方はしたくない」

痛みに耐え、逆境から立ち上がる力は、長年にわたってマルケスを象徴する強みのひとつだった。その点において、彼は同世代のスペインを代表するスポーツ界の偉人であるラファエル・ナダル（テニスプレイヤー）と多くの共通点を持っている。

最近Netflixで公開されたナダルのドキュメンタリーでは、若い頃から彼を苦しめ続け、最終的には2024年末の引退へとつながった数々の負傷についても描かれていた。

マルケスもそのドキュメンタリーの存在は知っており、いずれ視聴するつもりだという。ただし、それはまだ先の話のようだ。

「精神的に、まだナダルのドキュメンタリーを見る準備ができていないんだ」と、マルケスは言う。

「苦しみについての作品だし、彼のキャリアの終わりについても描かれている。本当に見たいと思っている。でも今はまだ、その準備ができていない」

なおマルケスは、6月末にドゥカティとの契約延長を発表。少なくとも2028年シーズン終了までは現役を続ける見込みとなっている。