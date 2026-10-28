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満身創痍マルケス、エネルギー枯渇……決勝日に「ソファ離れられない」時期もあったと明かす。スプリント勝利を”喜ぶ”力も温存

マルク・マルケスは2026年前半戦を振り返り、決勝日の朝起きた段階で「1日中ソファに横たわっていたい」と感じるほどエネルギーが枯渇する状態だったと明かした。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/28 9:53

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2026年シーズンのタイトル争いを繰り広げているマルク・マルケス（ドゥカティ）。しかし特にシーズン前半の段階では、セッションを走る度に精神的に疲れ切ってしまい、「日曜は1日中ソファに横たわっていたい」ほどエネルギーが枯渇した状態になっていたという。

マルケスは2026年シーズン、スプリントレースで勝っても大きく喜ばない。常に真剣な表情を保ち、マルケスの身に何かが起きているのではないかと訝しむ声もあった。

この件について質問されたマルケスは、感情を抑えているのは偶然ではなく、週末を通じてエネルギーを温存し、最も多くのポイントを獲得できる日曜日のレースに力を注ぐための戦略の一環だと説明した。

「シリアスなわけではない。エネルギーを温存しているんだ」と、マルケスは以前語った。

「笑うことが疲れるわけじゃない。本当に疲れるのは、感情の変化だ。勝ったからといって自分の姿勢を変えることはない。僕は集中を保ち続けているんだ」

「身体的には対応できる。僕たちはバイクに乗るための準備をしているし、例えばマレーシアでのテストデーの方が、その意味ではずっと厳しい。でもグランプリ期間はアドレナリンが一気に上がって、それから突然下がる。それがとても疲れるんだ」

オーストラリアGPでMotorsport.comの取材に応えたマルケスは、その振る舞いについて、さらに詳しく説明した。

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

彼によると、この考えに至ったのはシーズン前半戦だったという。昨年のインドネシアGPで負った怪我によってマルケスは、神経圧迫が原因で右腕の感覚が失われる症状に直面し、序盤戦は特に苦しんだ。

手術を受けてその症状からは解放されたマルケスだったが、右上半身に蓄積したダメージによって、理学療法や回復に以前より多くの時間を割かなければならなくなった。グランプリの週末にかかる負担が大幅に増していたのだ。

「シーズン前半は、日曜日になる頃には完全にエネルギーが尽きていた。朝起きても、1日中ソファに横になっていたいとしか思えなかったんだ。それは、身体的なコンディションが悪かったからではないんだ」

マルケスはMotorsport.comにそう語り、エネルギー管理にもっと真剣に取り組む必要があると考えた理由を説明した。

「サイクリングのセッションや、ほかのトレーニングに関するデータは良好だった。もちろん腕には問題があったけれど、心肺機能という観点では十分にコンディションが整っていたんだ」

「それから、ケガをしていたり、身体的な問題を抱えていたりすると、精神面にかかる負担が大きくなることに気づき始めた。精神的にスイッチを切るのはとても難しい。今このインタビューを受けている間も、質問と自分の答えに完全に集中しようとしているんだ」

「自分のスペースで過ごす時間を増やし、身体コンディションを整えることに集中すれば、その後は気分が良くなり、より多くのエネルギーが残っていると感じることに気づいた。この方法が効果的だと確信していることも、役に立っているのかもしれない」

「ライダーが何かを確信していると、すべてが楽になることもある。自分が最高のパフォーマンスを発揮するために何をすべきか、自分で確信できているんだ」

なおマルケスは先日行なわれたオーストラリアGPのスプリントレースで勝利し、ホルヘ・マルティン（アプリリア）を抜いてランキング首位に浮上したばかりか、10ポイントのリードを手にした。決勝レースは悪天候のため実施されず、これは負傷欠場となったホルヘ・マルティン（アプリリア）にとって追い風となったように見えたが、このマルケスの話を聞くと、マルケスにとってもホッとひと息つく重要な中止だったのかもしれない。

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