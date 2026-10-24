MotoGP オーストラリアGP

「彼の方が速かったけど、無理をしすぎていた様子だった」”老獪”マルケスがマルティンに仕掛けたリスク満載のバトル

マルク・マルケスはMotoGPオーストラリアGPのスプリントで、ホルヘ・マルティンの方が速かったと認めつつも、無理な走りをしていたとも指摘している。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/24 9:43

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Jorge Martin, Aprilia leads Marc Marquez, Ducati

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPオーストラリアGPのスプリントを制したドゥカティのマルク・マルケス。彼は転倒したライバルのホルヘ・マルティン（アプリリア）の方が速かったと認めつつ、同時に相手が無理な走りをしていたとも考えている。

マルケスはポールシッターとして臨んだスプリントで、序盤からマルティンと激しい勝利争いを繰り広げた。抜きつ抜かれつのバトルが続いたが、8周目にマルティンは転倒し、マルケスが勝利。タイトル争いでもマルケスが逆転を果たした。

マルケスはスプリントの後、マルティンの方が速かったと認めつつも、レース中にライバルが限界を超えて攻めていると気づいたことで、勝てると判断したと語った。

「心理戦だった。速さがあるなら、仕掛けることができる。そして正直に言えば、今日は彼の方が僕より少し速かった」

「でも、彼が僕の目の前を走ったラップで、ふたつのことが分かった。そこで、優勝を争える可能性があると感じたんだ」

「彼は速かったけれど、大きなリスクを冒していた。マシンがかなり暴れていたし、少し無理をしすぎていたようだった」

「その時点で、ここはリスクを冒すべきタイミングだとわかった。このレベルで13周を走り切るのは、僕たちふたりにとって非常に難しいのは確かだ。でも、彼がミスを犯した」

「僕もミスをしそうになった。だけど、それがレースだ」

マルティンにとって、今回の転倒は非常に痛い結果を招いた。右腕を骨折し、少なくともオーストラリアGP決勝は欠場することになったからだ。

マルティンの負傷が公表される前、マルケスはスプリントで積極的に攻める必要があったと説明していた。1位と2位のポイント差である3ポイント以上のものが懸かっていたと、彼は語った。

「タイトル争いなんだ」と、マルケスは言う。

「本当に僅差で厳しいバトルだった。アグレッシブに、かつ限界ギリギリのね」

「まず彼が無事なことを祈っている。ドゥカティからは彼がメディカルセンターに運ばれたとは聞いたけど、彼にとって大事にならないといいね。それがチャンピオンシップにとっても良いことだから」

「でも今日は本当に接戦だった。限界ギリギリで8周にわたって、12ポイントという同じモノのために戦っていた。でもそれだけじゃない。今日は（1位と2位の違いの）3ポイント以上のモノをかけて戦っていた」

「今日こそが攻め時だったんだ。ここは僕が得意なコースのひとつだし、アプリリアが得意としているコースだということも分かっていたからね」

「まあ結局、もしマルティンが相手じゃなければ、僕もああまでして走らなかったかもしれない。でも今日は攻める時だった」

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