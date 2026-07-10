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タイトルを争う相手はライバルじゃない！？　マルケス「最大の敵は自分自身の肉体」

マルク・マルケスは自身にとってMotoGPタイトル争い最大のライバルは他のライダーではなく、自らの身体だと語り、ライバルたちへの心理的なプレッシャーを与えようとしている。

Richard Asher
公開日時:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGP第10戦オランダGPを終えた時点で、ランキング首位のホルへ・マルティン（アプリリア）から40ポイントもの差をつけられている。それでも今季のタイトル候補のひとりと数えられている彼だが、ライバルは他のライダーよりも自分の肉体面にあると考えているようだ。

　2020年の右腕の怪我をきっかけに長年身体コンディションと戦い続けているマルケス。2025年終盤のインドネシアGPで負った右肩の負傷の影響も、いまだに残っている状態だ。

　今年5月には再度手術を受けると、素早くマルケスは復帰。チェコ、ハンガリーと連勝し、ライバルのアプリリア・ファクトリーチームのライダーが自滅したこともありポイント差を大きく縮めることに成功。現在マルケスは首位から40ポイント差ながらランキング5番手につけている。

　今週末のドイツGPの舞台であるザクセンリンクはマルケスが大得意とするコースであり、当然ながら優勝候補筆頭だと目されている。

　前半戦の締めくくりでもあるドイツGPでマルケスは、タイトル争いが激しさを増す中、自身にとって最大のライバルは誰なのかと質問を受けた。しかしマルケスはライバルの名前を挙げることなく、後半戦までに身体の状態が万全になれば、誰も自分を止められないという自信ものぞかせた。

「僕にとって最大のライバル、あるいは一番気にしているのは自分のフィジカルコンディションだ」

　マルケスはそう語った。

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「それ以外のことは気にしていない。もちろん彼らはものすごく速い。でも、僕にとっての最大の敵は自分自身なんだ。今後のレースでもっと自分のレベルを引き上げていくことが重要なんだ」

　また、多くのライダーがタイトルを争う今シーズンをどのような戦略で戦うのかという別の質問に対しても、マルケスは「戦う相手は自分自身だ」との考えを繰り返した。

「もちろん、タイトル争いがこれだけ接戦ということは、誰も決定的なアドバンテージを持っていないということだ」

　そうマルケスは語る。

「例えば、僕の考えではシーズン前半で一番速かったのはマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）だった。でも、一番優れていたわけではない。ランキング首位はホルヘ・マルティン（アプリリア）だからね」

「だから結局のところ、ひとりのライダーと戦う場合と、4人を相手に戦う場合ではアプローチも変わってくる」

「でも今の僕の戦いは別のところにある。サマーブレイクが終われば、自分がどこまで行けるのか、シーズンをどんな形で終えられるのかが見えてくると思う」

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