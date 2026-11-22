MotoGP ポルトガルGP

マルク・マルケス、ポルトガルGP決勝は「レースの結果なんてどうでもよかった。ただタイトルを決めたかった」

MotoGPポルトガルGPで通算10度目のタイトルを獲得したマルク・マルケス。決勝レースでは、勝敗などはどうでもよく、ただタイトルを確定させたい思いで走っていたという。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/22 23:39

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写真：: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

2026年のMotoGPワールドチャンピオンに輝いたマルク・マルケス（ドゥカティ）は、ポルトガルGP決勝で勝つことなどまったく気にしていなかったと語った。もっとも、実際にはそれ以上に強い言葉を使っていた。

マルケスは決勝レースで慎重な走りに徹して8位でフィニッシュ。上位、ましてや表彰台には遠く及ばなかったが、決勝で掲げていた唯一の目標、通算10度目のタイトル獲得を達成するには十分な結果だった。

マルケスにとって決勝を難しいモノにしていたのは、同じく慎重なレース運びをしていたにもかかわらず、前日のスプリント終盤にミスを犯した記憶だった。

タイトル獲得を決めた直後、彼は笑いながらこう語った。

「昨日（のスプリント）は大きな警告だった。だから今日はレースに対して『くそくらえ』という気持ちだったよ。結果なんてどうでもよかった。ただチャンピオンシップを決めたかったんだ」

その後、記者会見でマルケスは、普段以上にトラブルを避けようとしながら走っていた際の緊張感について、さらに詳しく説明した。

「昨日のミスを受けて、今日はレースの結果を忘れて、ただレースを完走することに集中する時だった」

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

マルケスは続けて、タイトル獲得の条件が複雑だったこと、そして世界中でレースを見ていた観客に比べ、自分には状況に関する情報が少なかったことを考えれば、それが言うほど簡単なモノではなかったと説明した。

マルケスにとって重要だったのは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキとホルヘ・マルティンの順位だった。レース終盤、この2人はそれぞれ先頭と2番手を走行していたが、マルケスからは離れすぎており、2人の状況を直接確認することはできなかった。

そしてマルケスにとってランキング2番手でタイトル争いのライバルであるマルティンがトップに立てば、緊張はさらに高まる状況だった。

マルケスによると、その解決策はコース各所に設置された大型スクリーンでトップ争いの様子を確認しようとすることだった。

「ある時点で僕は（9番手で）ブラッド・ビンダー（KTM）に近い位置を走っていた。ホルヘが2番手にいるのは見えたけど、ベッツェッキに近づいているのかどうかは分からなかった。もしホルヘが勝ったら、自分は8位でなければいけないと思ったんだ」

「だからスクリーンを見ようとしていた。すると、あるスクリーンでベッツェッキがギャップを築いているのが見えた。それでリラックスできたんだ。でも、もしホルヘがベッツェッキに迫っていたら、間違いなくビンダーを攻めていたよ！」

実際には、マルケスは9位でもタイトルを獲得できた。しかし、ヘルメットの中でポイント計算をすることも、この日は普段とは異なる課題のひとつだった。自分の本能に逆らって「ゆっくり」走ることと同じように、簡単なことではなかったのだ。

「例えば今日は、ライダーがどれほど重要なのかを実感した。マシンがうまく機能していなかったけど、昨日と同じマシンなんだ！ ただ、正しい場所でブレーキングできていなかった。正しい場所でマシンをスライドさせられていなかった。アクセルを開けるのも早すぎたんだ」

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