マルケス、VSロッシも想起させるジャンアントニオとの押し出しバトルは遺恨無し。「ケガせず終えられて良かった」

MotoGP第10戦オランダGPの決勝で、マルク・マルケス（ドゥカティ）はファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）との激しい競り合いでコースオフを喫したが、特に遺恨はなくレースの一部として受け入れている。

オランダGPでマルク・マルケスは終盤まで4番手を走行し、ジャンアントニオと弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）を相手に三つ巴の戦いとなっていた。

そして残り6周の最終シケインでジャンアントニオがオーバーテイクを仕掛けると、マルケスはコース外のグラベルへと押し出される形となった。勢いを失ったマルク・マルケスは、弟にも抜かれてしまい6番手に後退し、そのポジションでフィニッシュ。さらにトラックリミット違反があったとして1ポジションダウンの裁定が下り、7位となっている。

ジャンアントニオもホームストレートへ向かう際に白線を大きくはみ出してしまったため、ロングラップペナルティが科された。しかしジャンアントニオはペナルティを消化するとすぐにそれを挽回していき、最終的に4位フィニッシュを果たした。

レース後、このバトルについて尋ねられたマルク・マルケスだったが、彼はこれをレーシングインシデントとして受け入れている。

「レーシングインシデントだった。それがレースディレクションの判断だ。彼は接触そのものに対してペナルティを受けたわけではなく、シケインをショートカットしたことに対してペナルティを受けたんだ」

マルク・マルケスはそう語った。

「だからその判断を受け入れる。レーシングインシデントだったということだ。受け入れて、黙ってレースをする。それだけだ」

今回のマルケスとディ・ジャンアントニオの接触は、2015年にマルケスと最大のライバルであったバレンティーノ・ロッシとの間で起きた有名な接触劇を思い起こさせるものだった。

当時ホンダに所属していたマルケスは、最終ラップの同じ区間でロッシのヤマハのイン側へ飛び込み、両者は接触。ロッシはそのままグラベルを横切りながらトップでチェッカーを受け、マルケスは2位に終わった。この時もレースディレクションは両者の接触をレーシングインシデントと裁定していた。

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

今回の件との類似性について伝えられると、マルケスは冗談交じりにこう返した。

「少なくとも2015年の時は、僕はちゃんとシケインを曲がったよ！」

今回、マルク・マルケスは勝利した小椋藍（トラックハウス）からは10秒遅れのフィニッシュと、チェコGPとハンガリーGPでの2連勝からすれば物足りない結果に終わっている。

もっとも、マルケス自身は今週末に上位争いができるとは最初から考えていなかった。彼は週末の目標を「とにかく生き残ること」だと語っていた。

「スタート前から、自分のポジションは6位から8位あたりだと思っていた」と、マルケスは言う。

「レースを振り返れば、最大限うまくいっていれば5位だったかもしれない。でも最終的には7位だったんだ」

「良かったのは、ケガをせずにオランダGPを終えられたことだ。それが僕の一番の目標だった」

「アッセンには超高速コーナーが多い。でも僕は左コーナーから右コーナーへの切り返しにすごく苦しんでいる。特に左コーナーから右コーナーのブレーキングポイントへ向かうような場面でね」

「そこが一番苦しい部分で、今日はみんなそこを狙って仕掛けてきていた」

なおマルク・マルケスは今回上位を争ったライダーの中では数少ない、リヤにソフトタイヤを選んだライダーだった。

彼はこの選択について、カレンダーの中でも特に身体的負荷の大きいサーキットで、未だに残る身体的な制約がタイヤ選択を左右したと説明した。

「僕には全周回にわたってタイヤの性能を最大限引き出せるだけの身体的コンディションがないんだ」

「だから『バイクは少しゆっくり走らせて、単発のラップだけプッシュしよう』と考えた。そして単発のラップを速く走るには、リヤにソフトの方が良かったんだ」