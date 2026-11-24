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マルク・マルケス、通算10度目の世界タイトルで歴代記録を更新。残るはニエトとアゴスチーニ

MotoGPポルトガルGPで2026年のチャンピオンに輝いたマルク・マルケス。これでマルケスは、歴代で3番目のタイトル獲得数となった。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/24 3:03

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Marc Márquez, Ducati Team

写真：: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

マルク・マルケスは、モーターサイクルレース、そしてスポーツ界全体における自身のレガシーをさらに確固たるものにしている。

マルケスはMotoGPにデビューすると、すぐに頭角を現した。125ccクラスでは3年目にタイトルを獲得すると、Moto2は2シーズン目に制覇。最高峰クラスに昇格するといきなりチャンピオンとなり、以後毎年のようにタイトルを獲った。その後負傷により苦しんだものの、2025年にトップへ返り咲いた。これだけでも驚きだが、2026年には再び限界を押し広げ、一時は100ポイント以上遅れていたものの大逆転で連覇……これで通算10度目、MotoGPクラスでは8度目となるタイトルを獲得した。

マルケスのことをすでに史上最高のライダーと考える人も多いが、マルケスはその評価を裏付ける数字を積み重ねている。そして今週末のポルトガルGPで手にしたタイトルによって、記録上でもいくつかの”史上最高”に近づきつつある。

そのひとつが、全クラスを通じたロードレース世界選手権のタイトル獲得数だ。マルケスは今年通算10度目のタイトルを獲得し、モーターサイクルレース界の複数のレジェンドを上回った。

今回マルケスが上回ったレジェンドのうち、特に注目なのはバレンティーノ・ロッシだ。マルケスはロッシと直接対決を果たしており、2015年にはロッシが10度目タイトルを懸けて戦ったが、マルケスとの物議を醸す騒動も影響し、王座を逃している。さらにロッシだけでなく、マイク・ヘイルウッド、そしてカルロ・ウビアリと、3人の記録を抜き去った形だ。

■歴代MotoGPチャンピオン獲得記録（ロードレース世界選手権時代含む）

**ライダー** **全クラス通算** **最高峰クラス** **小排気量クラスのタイトル** ![Italy](https://cdn-8.motorsport.com/static/img/cf/it-3.svg "Italy") ジャコモ・アゴスチーニ 15 8 350cc 7回 ![Spain](https://cdn-4.motorsport.com/static/img/cf/es-3.svg "Spain") アンヘル・ニエト 13 0 125cc 7回 ・ 50cc 6回 ![Spain](https://cdn-4.motorsport.com/static/img/cf/es-3.svg "Spain") マルク・マルケス 10 8 Moto2 1回・ 125cc 1回 ![Italy](https://cdn-8.motorsport.com/static/img/cf/it-3.svg "Italy") バレンティーノ・ロッシ 9 7 250cc 1回 ・125cc 1回 ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") マイク・ヘイルウッド 9 4 350cc 2回・250cc 3回 ![Italy](https://cdn-8.motorsport.com/static/img/cf/it-3.svg "Italy") カルロ・ウビアリ 9 0 250cc 3回・125cc 6回 ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") ジョン・サーティース 7 4 350cc 3回 ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") フィル・リード 7 2 250cc 4回・125cc 1回 ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") ジェフ・デューク 6 4 350cc 2回 ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") ジム・レッドマン 6 0 350cc 4回・250cc 2回

この結果、マルケス以上の記録を保持しているのは、アンヘル・ニエト（通算13回）とジャコモ・アゴスチーニ（通算15回）というふたりのレジェンドの中のレジェンドだけになった。

ニエトやアゴスチーニの偉大な記録は、更新不可能と思われてきた。しかしマルケスは少なくともあと2年間、ドゥカティとの契約を残しており、ニエトの記録に近づく可能性が出てきた。そしてその先には、歴代最多となる15度の世界タイトルを誇るアゴスチーニがいる。

こうした偉大なチャンピオンたちが活躍した時代には、同じシーズンに複数クラスへ参戦するライダーが一般的だったことも指摘しておく必要がある。それが、彼らのタイトル獲得数が多い理由のひとつである。

対照的にマルケスやロッシ、さらにミック・ドゥーハンやホルヘ・ロレンソのような近年活躍したチャンピオンたちは、各シーズンで主にひとつのクラスに参戦してきた。

■最高峰タイトル獲得数ランキング

ライダー 最高峰クラスタイトル数 マルク・マルケス

MotoGP 8回 (2013, 2014, 2016-2019, 2025 and 2026)

ジャコモ・アゴスチーニ 500cc 8回 (1966-1972, 1975) バレンティーノ・ロッシ 500cc 2回 (2001 and 2002), MotoGP 5回 (2003-2005, 2008 and 2009) ミック・ドゥーハン 500cc 5回 (1994-1998) マイク・ヘイルウッド 500cc 4回 (1962-1965) ジョン・サーティース 500cc 4回 (1956 and 1958-1960) エディ・ローソン 500cc 4回 (1984, 1986, 1988 and 1989) ジェフ・デューク 500cc 4回 (1951 and 1953-1955) ホルヘ・ロレンソ MotoGP 3回 (2010, 2012 and 2015) ケニー・ロバーツ・シニア 500cc 3回 (1978-1980)

ウェイン・レイニー

500cc 3回 (1990-1992)

いずれにしても、マルケスが現代で最高のライダーのひとりに数えられることは間違いない。

一方でマルケスが以前、次のドゥカティとの契約を終える2028年から先も現役を続ける可能性は30％だと語っていることから分かるように、稀代の天才ライダーが現役でいられる時間は残り少なくなりつつある。

もしマルケスが2028年限りで引退する場合、理論上は最大12回タイトルまでは可能だが、まずは2027年シーズンの新世代マシンでこの10度王者がどんな走りを見せるか、そして最高峰クラスで史上最多となる9度目のタイトル獲得なるか……という点に注目が集まることになるだろう。

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