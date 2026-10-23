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マルケス「3年後に引退している可能性は70％」次期ドゥカティ契約が最後のMotoGPに？

ドゥカティのマルク・マルケスは3年以内に引退する可能性が70％だと語った。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/23 9:13

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Marc Marquez, Ducati Team

MotoGPで通算9度の王者であるマルク・マルケス。ドゥカティでの契約を延長しているが、3年後には引退している可能性も高いと彼は語った。

現在33歳のマルク・マルケス。昨年、シーズン開幕戦のカタールGPを前に、3年後に自分がどこで何をしていると思うかと尋ねられたマルケスは、迷いなくこう答えていた。

「今とまったく同じ場所だ。レースをしているよ」

当時そう答えていたマルケスを取り巻く状況は大きく変わった。彼は2025年シーズンを支配し、2019年以来のタイトルを獲得したが、その直後にインドネシアGPのクラッシュで何度も負傷してきた右腕を再び痛めてしまったからだ。

この転倒によって、マルケスは再び手術を受け、長期にわたるリハビリに取り組むことになった。そしてサーキットの種類によっては、新たな現実に直面することを受け入れなくてはならなくなった。

そうした出来事を経て、マルケスは今回、同じ質問に対して昨年とは大きく異なる答えを返した。ドゥカティと締結した2028年末までの契約が、彼にとって最後の契約となる可能性が高いことを示唆したのだ。

「今回は、その質問に答えるのが少し難しくなっている。正確には分からないけれど、数字で示さなければならないとしたら、3年以内に引退している可能性が70％、レースを続けている可能性が30％だと思う」

フィリップアイランドでMotorsport.comの独占インタビューに応えたマルケスは、そう語った。

今季も逆転タイトルを目指しているマルケス。勝利への意欲が少しも衰えていないことを明確に示しているものの、2025年の9度目タイトルを経て、彼の心境は変わったという。

「まさに昨年タイトルを獲得したからこそ、今は落ち着いていて、リラックスできているんだ。だからこそ、レースで万全ではないときに、6位や7位でフィニッシュできるんだと思う」

「僕はこれまでのキャリアのなかで、6位や7位でフィニッシュすることや、今年ときどきあったように勝者から大きく離されることを受け入れたことは、一度もなかった。そんなことは考えられなかったんだ。でも、昨年の世界タイトルを獲得した後は、『毎日が晴れというわけではない』と受け入れられるようになった」

「あのタイトルによって、いずれ引退するときの自分の考え方も変わった。これからは、タイトルをもう1回獲得しようが、1つ少なかろうが、大して変わらない。引退するときは、自由な人間として、自分自身に納得した状態で引退するつもりだ」

マルケスは昨年、多くの苦しみを経験した末に自分には再び王座を取り戻す力があると証明できたことで得られたアドレナリンの高まりや安堵、解放感から「空っぽ」になったように感じ、数日間は再びマシンに乗る気になれなかったという。

これほど感情を揺さぶられる経験をした後なら、契約をあと1年残していたとしても、引退を決断してレースから身を引くことを考えても不思議ではなかった。しかし、インドネシアGPでのクラッシュによって、彼には新たに追いかけるべき目標が生まれた。

「引退しようとは思わなかった。そこまで考える時間がなかったんだ。1週間後に再びケガをしてしまったからね」

「そして、回復できるケガである限り、レースを続けて、もう一度勝利を目指せるのであれば、引退するつもりはない。それだけははっきりしているよ」

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