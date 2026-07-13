ドイツGP完全制覇のマルク・マルケス、夏休みで更に強さ増す？「精神的には休みたいがトレーニングを続ける」

ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGPドイツGPを完全制覇とこれ以上無い形で終えて、サマーブレイクへ入った。彼はタイトル防衛のために、休みでもトレーニングを続けることが重要だと話した。

ドイツGPの舞台であるザクセンリンクは、マルケスが非常に得意としてきたコースだ。今年も強さを発揮した彼はポールポジションからスプリントレースと決勝を制し、フルポイントをマーク。ランキングでは首位から18ポイント差の3番手に順位を上げた。

MotoGPはドイツGPのあと、約1ヵ月間の夏休みとなる。マルケスとしてはあらゆるコースで上位争いをするためにも、2025年のインドネシアGPで怪我をしてから万全な状態に戻っていない右腕を、夏休み中にも継続してトレーシングしていく必要があると考えている。

「休暇は愛情と幸せな気持ちを持って迎えたいし、精神的にはしっかり休みたいね」と、マルケスは記者会見で語った。

「でも身体の面では、引き続きトレーニングを続けるつもりだ。以前のように毎日トレーニングできないことが今の課題なんだ。ハードなトレーニングをしたら、その間に休養日を挟まなければならない」

「だから以前のレベルに戻るには、どうしても時間が必要になる。でも、それを実現できるよう努力していく」

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

マルケスはドイツGPの週末、現在マドリードを拠点にしている理由のひとつとして、高度なトレーニング設備が整っていることを挙げていた。また、「精神的には休養したい」という発言について詳しく問われると、これまでの怪我で埋め込まれたネジが神経に触れ、悪影響が発生していた2026年シーズン前半の苦しい戦いを振り返った。

「想像もできないくらい、シーズン前半は僕にとってストレスが大きかった」とマルケスは続けた。

「最初の5レースは、本当に何が起きているのか分からなかった。何の前触れもなく転倒していたんだ。神経が警告を送ってくれなかったからね」

「そしてチェコでも言ったように、ハンガリーGPやチェコGPで見せたような強度の走りを続けることは不可能だ」

「今回はもっと良い形で走ることができたのは確かだから、これから少しずつ、同じような走りを、もっとストレスなくできるようになればいいと思っている」