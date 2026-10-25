MotoGP オーストラリアGP
マルク・マルケス、オーストラリアGP中止の判断に理解も「コンディションは許容範囲だった」
マルク・マルケスは中止されたMotoGPオーストラリアGP決勝について、路面コンディション自体は開催できる範囲だったと語った。
Rachit Thukral Oriol Puigdemont
公開日時: 2026/10/25 11:32
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Marc Marquez, Ducati Team
写真：: William West / AFP via Getty Images
MotoGPオーストラリアGPは、悪天候に伴う視界不良から医療ヘリの運用が困難となったことで、決勝レースが中止された。
レース中止の決定後、MotoGPは今季限りとなるフィリップアイランド開催に別れを告げ、ファンに感謝を伝えるためのセーフティカー先導のラップを実施した。
ドゥカティのマルク・マルケスはレース中止は医療ヘリが飛べないためだと受け入れているものの、実際に走ってみたコースコンディションを考えれば、レースは実施可能な状態だったとも考えている。
「もちろん、フィリップアイランドのファン皆にとって悲しいことだ。フィリップアイランドでの最後のレースが中止になってしまうのは、このサーキットにふさわしい形じゃない」と、マルケスはMotoGPに語った。
「コンディションは許容範囲だった。でも、残念ながらメディカルヘリコプターが飛行できる状態ではなかった。だから、安全上の理由で中止になったんだ」
「ファンの皆には本当に申し訳なく思っている。ライダー側はレースをする準備ができていたけれど、今日は走ることができなかった。MotoGPを応援してくれてありがとう」
マルケスのこうした見解には、チームメイトのフランチェスコ・バニャイヤも同意している。
「コンディションが少し難しく、とても寒かったのは確かだ。でも、これよりも悪いコンディションでレースをしたこともある」
バニャイヤはTNTスポーツにそう語った。
「フィリップアイランドは今回が最後なのに、ピット内で留まらなくちゃいけない1日になったのは残念だ」
「将来、またここに戻ってきてレースを楽しめることを願っている。昨日（のスプリントで）見たように、このサーキットでは素晴らしいレース、素晴らしい激しいバトルが繰り広げられるんだ」
マルケスは、今回の決勝を欠場することになったタイトル争いのライバル、ホルヘ・マルティン（アプリリア）に対してチャンピオン争いのリードを広げるチャンスだったが、決勝の中止で10ポイントリードのままマレーシアに向かうことになった。
ドゥカティのチームマネージャーであるダビデ・タルドッツィは今回の結末について、安全が最優先だと受け入れている。
「我々にとって、間違いなく逃したチャンスだ。しかし、安全が最優先だ」
「このコンディションではヘリコプターが飛行できなかった。我々としても、レースが中止されたのは当然の判断だと理解している」
「このコンディションならマルクが優勝候補だった。しかし、レースをすることが重要なのではない。何よりも安全が最優先だ。ヘリコプターは飛べず、コンディションも良くなかった」
「マルクは勝って25ポイントを獲得できると分かっていた。それでも、安全が最優先だということを改めて強調したい」
関連ニュース:
MotoGP「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解
MotoGPアプリリア、オーストラリアGP中止に複雑な心境「マルティンは嬉しがるだろうが、ベッツェッキにとっては……」
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 アプリリア、オーストラリアGP中止に複雑な心境「マルティンは嬉しがるだろうが、ベッツェッキにとっては……」
More from
Rachit Thukral
MotoGPオーストラリアGP決勝、フル参戦ライダーが6人欠場の悪夢。小椋が繰り上げで10番グリッドに
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
23 時間前
MotoGPオーストラリアGP決勝、フル参戦ライダーが6人欠場の悪夢。小椋が繰り上げで10番グリッドに
「彼の方が速かったけど、無理をしすぎていた様子だった」”老獪”マルケスがマルティンに仕掛けたリスク満載のバトル
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
1 日前
「彼の方が速かったけど、無理をしすぎていた様子だった」”老獪”マルケスがマルティンに仕掛けたリスク満載のバトル
「速さはあったけど、リスクがデカすぎた」アレックス・マルケス、兄マルクを抜かずに2位に甘んじたワケ
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
1 日前
「速さはあったけど、リスクがデカすぎた」アレックス・マルケス、兄マルクを抜かずに2位に甘んじたワケ
More from
マルク マルケス
「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
4 時間前
「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解
マルケス「3年後に引退している可能性は70％」次期ドゥカティ契約が最後のMotoGPに？
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
2 日前
マルケス「3年後に引退している可能性は70％」次期ドゥカティ契約が最後のMotoGPに？
マルク・マルケス、アプリリアのチームオーダー論争に牽制球「速さがあれば必要ない。必要なのは速さがない時だ」
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
2 日前
マルク・マルケス、アプリリアのチームオーダー論争に牽制球「速さがあれば必要ない。必要なのは速さがない時だ」
More from
ドゥカティ・チーム
ドゥカティ、アプリリアのチームオーダー発令に関心なし「好きなようにすればいい」
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
2 日前
ドゥカティ、アプリリアのチームオーダー発令に関心なし「好きなようにすればいい」
目指すはダブルウィンのフルポイント！ マルケス、オーストラリアGPは攻めの姿勢
MotoGP
MotoGP
オーストラリアGP
3 日前
目指すはダブルウィンのフルポイント！ マルケス、オーストラリアGPは攻めの姿勢
マルケス、今季ライバルのマルティンを絶賛「本当に才能がある戦士のようなライダー」
MotoGP
MotoGP 4 日前
マルケス、今季ライバルのマルティンを絶賛「本当に才能がある戦士のようなライダー」
最新ニュース
マルク・マルケス、オーストラリアGP中止の判断に理解も「コンディションは許容範囲だった」
MotoGP
MGP MotoGP
オーストラリアGP
1 分前
マルク・マルケス、オーストラリアGP中止の判断に理解も「コンディションは許容範囲だった」
フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」
F1
F1 F1
アメリカGP
32 分前
フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」
ボッタス、キャデラック放出の噂も気にせず残りレースに集中。COTAのバンプ問題も気にならない？「10年前から僕の背中はボロボロだ」
F1
F1 F1
アメリカGP
59 分前
ボッタス、キャデラック放出の噂も気にせず残りレースに集中。COTAのバンプ問題も気にならない？「10年前から僕の背中はボロボロだ」
アプリリア、オーストラリアGP中止に複雑な心境「マルティンは嬉しがるだろうが、ベッツェッキにとっては……」
MotoGP
MGP MotoGP
オーストラリアGP
1 時間前
アプリリア、オーストラリアGP中止に複雑な心境「マルティンは嬉しがるだろうが、ベッツェッキにとっては……」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録