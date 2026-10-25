MotoGP オーストラリアGP

マルク・マルケス、オーストラリアGP中止の判断に理解も「コンディションは許容範囲だった」

マルク・マルケスは中止されたMotoGPオーストラリアGP決勝について、路面コンディション自体は開催できる範囲だったと語った。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/25 11:32

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: William West / AFP via Getty Images

MotoGPオーストラリアGPは、悪天候に伴う視界不良から医療ヘリの運用が困難となったことで、決勝レースが中止された。

レース中止の決定後、MotoGPは今季限りとなるフィリップアイランド開催に別れを告げ、ファンに感謝を伝えるためのセーフティカー先導のラップを実施した。

ドゥカティのマルク・マルケスはレース中止は医療ヘリが飛べないためだと受け入れているものの、実際に走ってみたコースコンディションを考えれば、レースは実施可能な状態だったとも考えている。

「もちろん、フィリップアイランドのファン皆にとって悲しいことだ。フィリップアイランドでの最後のレースが中止になってしまうのは、このサーキットにふさわしい形じゃない」と、マルケスはMotoGPに語った。

「コンディションは許容範囲だった。でも、残念ながらメディカルヘリコプターが飛行できる状態ではなかった。だから、安全上の理由で中止になったんだ」

「ファンの皆には本当に申し訳なく思っている。ライダー側はレースをする準備ができていたけれど、今日は走ることができなかった。MotoGPを応援してくれてありがとう」

マルケスのこうした見解には、チームメイトのフランチェスコ・バニャイヤも同意している。

「コンディションが少し難しく、とても寒かったのは確かだ。でも、これよりも悪いコンディションでレースをしたこともある」

バニャイヤはTNTスポーツにそう語った。

「フィリップアイランドは今回が最後なのに、ピット内で留まらなくちゃいけない1日になったのは残念だ」

「将来、またここに戻ってきてレースを楽しめることを願っている。昨日（のスプリントで）見たように、このサーキットでは素晴らしいレース、素晴らしい激しいバトルが繰り広げられるんだ」

マルケスは、今回の決勝を欠場することになったタイトル争いのライバル、ホルヘ・マルティン（アプリリア）に対してチャンピオン争いのリードを広げるチャンスだったが、決勝の中止で10ポイントリードのままマレーシアに向かうことになった。

ドゥカティのチームマネージャーであるダビデ・タルドッツィは今回の結末について、安全が最優先だと受け入れている。

「我々にとって、間違いなく逃したチャンスだ。しかし、安全が最優先だ」

「このコンディションではヘリコプターが飛行できなかった。我々としても、レースが中止されたのは当然の判断だと理解している」

「このコンディションならマルクが優勝候補だった。しかし、レースをすることが重要なのではない。何よりも安全が最優先だ。ヘリコプターは飛べず、コンディションも良くなかった」

「マルクは勝って25ポイントを獲得できると分かっていた。それでも、安全が最優先だということを改めて強調したい」

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