MotoGP カタールGP

マルク・マルケス、タイトル獲得に向けて”攻め”の姿勢を転換。ポイントの確保に集中「とにかくレースを完走する必要がある」

マルク・マルケスはMotoGPポルトガルGPでのタイトル獲得に向けて、アプローチを変えたのだという。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/09 7:30

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスは、2週間後にシリーズがヨーロッパへ戻ってきた際にMotoGPタイトルを確定させるべく、アプローチを変えたことを明らかにした。

カタールGPでマルケスはスプリントで勝利し、決勝は2位を獲得。週末に獲得可能な37ポイントのうち、32ポイントを獲得した。一方でタイトル争いのライバルであるアプリリアのホルヘ・マルティンが負傷を感じさせない走りでポイントを獲得したため、カタールでの戴冠はならなかった。

マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）にもまだ計算上はタイトルの可能性が残されているが、ふたりの逆転は非常に厳しい状況だ。ベッツェッキの言葉を借りればタイトル獲得には「奇跡が必要」だという。それでも、マルケスのタイトル獲得が決まったわけではないという点も事実だ。

次戦ポルトガルGPでは、スプリントレースに勝利すればマルケスのタイトル獲得は確実となる。しかし、ライバルたちの結果次第では、スプリントで優勝を逃してもタイトルを決められる可能性がある。仮にポルトガルGPのスプリントで決着をつけられなかったとしても、翌日の決勝では、それほど高い順位を求められずにタイトルを確定できる可能性が高い。

こうした比較的シンプルな条件を踏まえ、マルケスはこれまで採ってきた「アタック」の姿勢を切り替え、必要なポイントを獲得することに集中する時期が来たと語った。ベッツェッキに明確な速さがあったカタールGPでも、すでにそのアプローチを取り始めていたことを認めている。

決勝後の記者会見で、マルケスは次のように語った。

「マルコは僕より0.5秒速かった。0.3秒、0.5秒も差があれば、どうしようもない。2周ならついていけるけど、22周も続けることはできない」

「だから、今日はさらにリスクを冒すタイミングではなかった。これまでのレースではそうしてきたし、昨日のスプリントでもそうだったけどね」

「いくつかのレースでは大きなリスクを冒してきた。でもこれからは状況をしっかり考えたい。何ポイント必要なのかをよく考えたいんだ」

「これから向かう2つのサーキット、特にポルティマオでは、非常に厳しいコンディションになる可能性がある。気温が低く、アップダウンも激しい。だから、そうしたあらゆる要素に注意を払って、とにかくレースを完走する必要がある」

「家に帰って、集中力を高め、トレーニングして、食べて、寝て、それを繰り返す時だ。ポルティマオまで、そんな生活を続けるよ」

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