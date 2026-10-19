MotoGP インドネシアGP
マルク・マルケスは「うまい立ち回りが必要」タイトル争い接戦に弟アレックスが今後を予想
アレックス・マルケスは兄のマルク・マルケスが今後のタイトル争いで「うまい立ち回り」をする必要があるだろうと話した。
Germán Garcia Casanova
公開日時: 2026/10/19 3:07
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Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
アレックス・マルケス（グレシーニ）は、MotoGPのタイトル争いにおいて、兄のマルク・マルケス（ドゥカティ）が今後いくつかのレースで、より厳しい戦いを強いられると予想しており、タイトル獲得のためには“うまい立ち回り”が必要になると考えている。
マルク・マルケスはインドネシアGPでは6位と表彰台は逃したものの、スプリントレースでライバルのホルヘ・マルティン（アプリリア）に生じたトラブルを活かして勝利していたこともあり、インドネシアGP前と変わらず2ポイント差のランキング2番手につけている。
ただこの結果は、タイトル獲得を目指すマルク・マルケスにとって、今後の戦いが厳しくなることを改めて示している。弟のアレックス・マルケスは、今後のタイトル争いに向けては、兄がうまく立ち回る必要があるだろうと語る。
「間違いなく、兄はうまく乗り切った。これを『勝利』とは呼ばないだろうけど、兄にとって難しいサーキットを乗り切った。引き分けだね。ふたりとも22ポイントを獲得したんだから」
アレックスは兄のレースをそう評価した。
「タイトル争いはまだまだ分からない。ただ、これから迎えるサーキットの中でも、特にオーストラリア、カタール、ポルティマオ（ポルトガル）ではアプリリアが非常に強い可能性がある。マルクは、うまく立ち回らなければならないだろう」
アプリリアには競争力のあるライダーが4人そろっている。アレックス・マルケスは、兄のタイトル獲得を後押しするために、ドゥカティもチームオーダーを導入する必要が出てくる可能性があると考えている。
「アプリリアの動きを見れば、彼らの方針は明確だ。タイトルを獲りたいと考えていて、すべてのライダーと話をしている」
「だから、ドゥカティにも同じことをするタイミングが来ると思う。ただ、まだ少し早いかもしれない。とはいっても残りのレースは少なくなってきている。タイトル争いが本格化した段階で、毎週日曜日に状況を見ながら判断していくことになるだろう」
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
なおアレックス・マルケスはインドネシアGPにおけるドゥカティ陣営の苦戦に関しては、事前の予想通り硬いケーシングのタイヤを原因に挙げている。
「ここのリヤタイヤのケーシングにはかなり苦しめられた。（日本やオーストリアとは）また違った種類のタイヤだったんだ」
「決勝でミディアムを使えば少しは良くなるかと思っていたんだけど、実際はその逆で、スプリントでのソフトよりも苦しめられてしまった」
「ペースは維持できず、リヤタイヤも消耗させてしまった。今は我慢のときだ。でも二度とこのケーシングを使うことはないからね。もうお別れなのはいいことだ」
「とはいっても、アプリリアがすごく速いのも事実だ。だから僕らもプッシュし続けないといけない」
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