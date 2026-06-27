マルケス3連勝に白旗？ オランダGP初日の苦戦を認める「例年以上に厳しい戦い。生き残らないと」
マルク・マルケスはMotoGPオランダGPでは生き残って損失を最小限に抑えることが目標だと語った。
Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGP第10戦オランダGPの目標について、生き残って損失を最小限に抑えることだと語った。
怪我から復帰したマルケスはハンガリー、チェコと2連勝。勢いに乗っている。しかし今週末のオランダGPは簡単にはいかないようだ。初日のプラクティスではトップのマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）からは0.3秒差の6番手で、FP1では転倒も喫している。
「目標はトップ10だった。十分だと思えるラップタイムだと確認してからピットに戻って、明日以降に備えることにしたんだ」
赤旗によってラスト3分で中断となったプラクティスについて、マルケスはそう振り返った。
「このサーキットは普段から苦戦する場所だと理解していたし、今年は例年以上に厳しい戦いになってくるだろう。だから、まずは生き残らないとね」
マルケスは舞台であるTTサーキット・アッセンが、僅かなミスも命取りになるコースだと表現する。
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
「速すぎるんだ。切り返しもそうだし、あと（コースが）狭すぎる」とマルケスは言う。
「僅かなミスが、本当に高く付くことになる」
「今回は快適に走れているわけではないけど、まずまずなライディングはできている。特にターン1は良いと思う。ただターン2～4では楽しめていない。でも、このバイクで何とかする必要がある」
「レイアウトは良いと思うし気に入っているんだけど、このサーキットのリスクは本当に高い。そこは好きにはなれないね」
「アップダウンも激しい。でも僕らはプロだ。それに22戦のサーキット全てや、22回のレースウィークの全てを好きになれるわけでもないだろう」
「プロとして100％の力を出し切る必要があるんだ。昨年はここでスプリントと決勝の両方で勝っているけれど、今年はそれを再現できないにしてもベストを尽くすつもりだ」
プロとして尽くすと語るマルケスだが、TTサーキット・アッセンは好きになれないと繰り返した。
「このコースは好きじゃない。まず、僕はここで何度か勝っているけれど、速すぎる上に狭すぎる。ランオフエリアもデカい砂礫のグラベルでいっぱいだ。ルールには沿っているかもしれないけど、どうもね」
「ここは雨が降ってくれないかなと思うコースのひとつだ。でも今年はそうもいかないみたいだから、まあ乗り切るつもりだ」
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