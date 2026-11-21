MotoGP ポルトガルGP

通算10度目の戴冠かかるマルケス、身体はガチガチ？「今の僕は、失うものしかない状況。これまでより身体が硬くなっていた」

ドゥカティのマルク・マルケスは、早ければスプリントで戴冠を決める可能性があるポルトガルGPで、慎重な姿勢を保っている。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/21 3:44

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Marc Márquez, este viernes en Portimao

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ドゥカティのマルク・マルケスは、タイトル獲得に王手をかけたMotoGPポルトガルGP初日のプラクティスを6番手で終えた。スプリントと決勝で計14ポイントを獲得すれば、ライバルの結果に関わらず最高峰クラスでは8度目、通算10度目（Moto2クラスと125ccクラスでそれぞれ1度）の戴冠が決まる。

タイトル獲得が目前に迫るプレッシャーは、マルケスの走りにも表れていた。スプリントと日曜日の決勝でも6位に入ればチャンピオンになれる計算だが、マルケスはまだ全く楽観視していない。

「大きくロスをする可能性はあっても、何も得られないような金曜日だった」とマルケスは語った。

「目標はQ2に進出することだった。それは達成できた」

「もちろん、本当は違う走り方をしたい。でも僕も人間だ。危険なポイントを深く意識しすぎて、あらゆる場所で気にしてしまい、これまでのレースより身体が硬くなっていた。それは普通のことだ」

「最も重要だったのは、ポルティマオとバレンシアという2連戦の最初の金曜日だったということだ。だから、必要なことだけをした。つまり、Q2に進出することだ」

こうした緊張感は、今週末にタイトル獲得を決めるチャンスがあることを考えれば、当然のことだろう。

「目の前にまだ多くのレースが残っていても、身体はマッチポイントをひとつひとつ感じ取る」と彼は語り、5戦を残してタイトルを決めた2025年の日本GPを振り返った。

「昨年のもてぎのことを覚えている。まだ多くのレースが残っていたけれど、それでも週末を通してベストな走りができていなかった。あれだけのアドバンテージがあると、失うことしかないと感じるからだ」

「今の僕は、失うものしかない状況にいる。だから、自分でコントロールできるあらゆるリスクを管理することに、完全に集中する必要がある。その後のことは、どうなるか見てみよう」

「昨年もそうだったように、もてぎでタイトルを獲得した後、次のレースで怪我をして4戦を欠場した。今回は2連戦なので、こうしたことをすべてコントロールする必要がある」

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

マルケスにとって好材料のひとつは、自分だけがアプリリア勢を相手にする状況ではなかったことだ。アレックス・マルケス（グレシーニ）やファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）といった他ドゥカティ勢も競争力のあるペースを見せていた。

「明日のスプリントで1ポイントを獲得して、まず（アプリリアのマルコ）ベッツェッキをタイトル争いから脱落させたい。そして日曜日に14ポイントを獲得して、（ホルヘ）マルティンを脱落させたい。でも、どうなるかは分からない。こうした数字を話しているのは、それが僕の目標であり、自分でコントロールできることだからだ。他のライダーのことには集中していない」

キャリアで初めて、マルケスは金曜日の夜に、翌日には世界チャンピオンになれる可能性があると知りながら眠りにつくことになる。

「フロントロウが目標だ。でも現時点では、フロントロウを獲得できる速さはない」と彼は語った。

「ただ、これが通常のレースだったとしても、僕たちの現実的な目標はセカンドロウだと言うだろう。今日の結果を見ても、僕は6番手で、多くのライダーが速かった。だから明日はフロントロウからスタートしたい。可能かどうか見てみよう」

マルケスはまた、ポルティマオで一度も優勝したことがないと指摘し、このサーキットを特に難しいコースだと表現した。

「ここは難しいサーキットのひとつだ。気温が低く、ミスをしやすい」

「午前中は白線が非常に滑りやすかった。ターン1ではコースアウトしたし、路面は夜の雨でまだ濡れていた。そこで転倒しかけた。ちょっとしたことが大きなクラッシュにつながると実感した」

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