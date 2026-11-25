MotoGP ポルトガルGP

「ミスが多すぎた」ベッツェッキ、タイトル絶好チャンス逃したシーズンを総括。マルケス復活劇から学び誓う

マルコ・ベッツェッキは、2026年のMotoGPシーズンで「ミスが多すぎた」と認め、タイトル獲得のチャンスを逃したことから学ぼうとしている。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/25 3:14

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Getty Images

アプリリアのマルコ・ベッツェッキは、タイトル獲得の大チャンスを逃した2026年シーズンを振り返ると「ミスが多すぎた」と認め、これまでの戦いやライバルから学ぼうとする姿勢を示した。

ベッツェッキは今年、シーズン序盤のフライアウェイ3連戦を制したことで、タイトル獲得の本命と目されるようになった。しかし夏場にクラッシュや避けられたはずのミスを連発し、その勢いを失ってしまった。

チェコGPではマーシャルを平手打ちしたことを理由に出場停止処分も受けた。ドイツGPで転倒した際の鎖骨骨折などの負傷も、彼の苦境に追い打ちをかけており、シーズン後半戦が始まったあともフィジカル面での課題を抱えていた。

そうした状況の中、ベッツェッキはランキング首位から陥落。マルク・マルケス（ドゥカティ）がタイトル争いに舞い戻り、ポルトガルGPでの戴冠を許す結果につながった。

ライバルのタイトル防衛を見届けたベッツェッキは、度重なるミスと、負傷からの回復が想定よりも遅れたことが、スピードがありながらもタイトル獲得につなげられなかった要因だと語った。

「僕自身の問題としては、少しミスが多すぎた。もちろん、スピードはあった。でも、特に中盤戦ではミスをしすぎたし、ケガも影響していた」

今シーズンに足りなかったモノを尋ねられると、ベッツェッキはそう答えた。

「ケガからの復帰という点で、マルクのように上手くいかなかった。マルクは復帰した時点ですでに高いレベルにあった。十分なスピードがない時はポイントを確実に獲得し、そして自分の得意なコースで勝っていたんだ。僕が復帰した時は速さこそあったけど、身体的にかなり苦しんでいたし、そういう戦略が欠けていた。だから、彼の姿は良いお手本になる」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「厳しいよ。強く望んできたモノが自分の手から離れていくのを見るのは、とても悔しい。でも、それも人生の一部だ。これを将来に向けた教訓として生かしていくしかない」

ベッツェッキは万全のフィジカルコンディションではない中でも、後半戦のイギリス、アラゴンと連続で表彰台を獲得。しかしサンマリノGPでトップ走行中に転倒……ここで大きく差を広げられてしまった。

その後、オーストリア、日本と再び表彰台を獲得し、インドネシアで勝利してタイトル争いの可能性をわずかながら残していた。しかしカタールGPのスプリントでマルケスと接触し転倒に終わったことで、タイトルの可能性はほぼ消滅した。

「ポルトガルに来る前から、（タイトルは無理だと）もう分かっていた」と、ベッツェッキは言う。

「カタールの時点で、今年は良いシーズンだったけど、自分の年ではなかったと少し感じていた。マルクがものすごく強くて、最後には僕よりも上だったからね。より優れたライダーが勝ったんだ。彼は今年のタイトルに本当にふさわしい」

「僕にできることは、毎レースでベストを尽くすことだけだったし、実際にそうしてきた。でもマルクは本当に、本当に素晴らしかった。だから、僕らよりも彼の方がこのタイトルにふさわしかった」

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