MotoGP ポルトガルGP

ベッツェッキ、“拷問のような”スプリントで久々勝利に喜び「ずっと求めていた感覚を得ることができた」

マルコ・ベッツェッキはMotoGPポルトガルGPのスプリントレースで勝利。スプリントでの久々の好結果を、大いに喜んでいる。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/22 5:07

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPポルトガルGPのスプリントレースで勝利。久々の好結果を受け「ずっと求めていた感覚を得ることができた」と語った。

ベッツェッキは予選で圧倒的な速さを見せて、ポールポジションを獲得。スプリントレースでは一度も先頭を譲ることなく、独走状態を築いて勝利してみせた。

「本当にうれしいよ。これまでスプリントは僕にとって拷問のようだったからね」と、パルクフェルメでベッツェッキは語った。

実際、ベッツェッキにとってスプリントは厳しいモノとなっている。決勝でこれまで通算12勝を挙げているベッツェッキだが、スプリントは今回の勝利を含めてわずか5勝なのだ。スプリントでの勝利も、昨年のオーストラリアGP以来のことだ。

「こういう結果を出せて、本当に、本当にうれしい。僕を信じることを決してやめず、いつも僕が快適に走れる方法を見つけてくれたチームに心から感謝したい。そして今日は、その日になった」

「今は明日に向けて作業を続け、決勝でもベストを尽くすつもりだ」

また表彰後のメディア取材では、ベッツェッキはスプリントでついに勝利を手にしたことについて、さらにこう付け加えた。

「ついに、ずっと求めていた感覚を得ることができたよ！」

「これまでのレースでもチャンスはあった。でも、時には自分がミスをしたり、転倒したり、何かしらの理由で勝利争いに加わる可能性を損なってしまったこともある。それとは別に、十分な速さがなくて勝利を争うチャンスすらなかったこともあった」

「でも今日は速かった。あとは自分自身をしっかり集中させ続けるだけだったし、それができた。本当にうれしいよ！」

ベッツェッキにとっては今回のスプリントレースは“1回目の奇跡”とでも言うべきものだった。ベッツェッキはタイトル争いでチャンスを残していたものの、残り2戦でスプリントを含む全レース勝利と、マルク・マルケス（ドゥカティ）のノーポイントが必要だからだ。

そして今回のスプリントではそのマルク・マルケスが転倒してノーポイントで終わったため、ベッツェッキはタイトル獲得の可能性をかろうじて残すことに成功した。

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