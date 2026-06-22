出場停止でベッツェッキは「ひどく落ち込んでいる」アプリリアCEO内情明かすも、テストで切り替え期待

MotoGPチェコGPで出場停止処分を受けてしまったアプリリアのマルコ・ベッツェッキ。チームCEOのマッシモ・リボラは、ベッツェッキがこの件で「ひどく落ち込んでいる」と明かした。

ベッツェッキはチェコGPのスプリントレースで転倒したあと、マシンの回収に出動したマーシャルのことを2度殴打。これは非常に問題視され、MotoGPスチュワードは決勝レースの出場停止処分をベッツェッキに科した。

決勝日にベッツェッキはSNSを通じて謝罪文を掲載。そして殴打したマーシャルにも直接謝罪に赴いた。

ペナルティを受けたあと、ベッツェッキは公の場での発言はしていない。ただこの罰に、ベッツェッキはとても落ち込んでいるとリボラCEOが様子を語った。

「彼は最悪の気分だよ。ひどく落ち込んでいる。私たちの誰であっても同じように感じるだろう」

一連の事態のあとのベッツェッキについて尋ねられたリボラCEOは、そう答えた。

「彼は見ての通り、とても感情的な人間なんだ」

「幸いなのは、明日には850ccマシンに（テストで）乗れることだ。新しい挑戦が待っている」

「そして来週にはアッセンでレースがある。だから気持ちを切り替えることは難しくないはずだ」

ベッツェッキは、5番手走行中の転倒そのものについては比較的冷静な様子だった。しかし、グラベル上でマシンを起こそうとしていたマーシャルが誤ってエンジンを吹かしてしまったことに強い反応を示したように見えた。

ベッツェッキが怒ったのはマシンへのダメージを心配したからなのかと問われると、リボラCEOは次のように説明した。

「正直に言えば、その通りだ」

「映像を見返してみると、最初の彼は比較的落ち着いていた。歩いていたくらいだからね。だが、エンジンがまだリミッターに当たった状態で回っていることに気づいた瞬間、走り出したんだ」

「後輪は時速165km程度で回転していて、小石をあちこちに飛ばしていた」

「もし突然ギアが噛み合ってマシンが飛び出していたらどうなっていたか想像してほしい。どこまで行ってしまったのか分からないし、回収も大変だっただろう」

「とはいえ、彼の反応は受け入れられるものではない。それは間違いない」

「彼は『自分のバイクに何が起きているんだ？』と思い、危険な状況だと認識して反応した」

「しかし繰り返すが、そのジェスチャー自体は許容できないものだった」

なおチェコGP決勝を終えて、ベッツェッキはランキング2番手のチームメイト、ホルヘ・マルティンに8点差に迫られた。他のライバルにも急接近されており、特にチェコGPを制した現王者マルク・マルケス（ドゥカティ）は一気に40ポイント差まで近づいた。

それでもリボラCEOは、この出来事がベッツェッキのタイトル争いに悪影響を及ぼすとは考えていない。

「こういう時こそ、チームがひとつになることが重要だと思う。最近もホルヘの件（ハンガリーGPの多重クラッシュ）や、それ以外の様々な出来事で同じように団結してきた」

「だが私は、マルコは十分に強い人間だと思っているし、私たちが支えればなおさらだ。すぐに最高の形で立ち直ってくれるだろう」

「しかも今は素晴らしいサーキットにいるし、明日にはテストもある。幸いにもすぐにバイクへ戻れるので、彼はうまく立て直してくれるはずだ」