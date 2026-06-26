ベッツェッキ、マーシャル殴打事件を改めて謝罪「教訓として活かしたい。処分はあれで良かったと思う」

アプリリアのマルコ・ベッツェッキは第9戦チェコGPでマーシャルを殴打したことが原因で、決勝レース出場停止の処分を受けた。この件を改めて振り返ったベッツェッキは、キャリアにおける教訓としたいと話した。

タイトル争いをリードしているベッツェッキは、この出場停止処分によってチェコGPをノーポイントで終了。大きな打撃を受ける結果となった。

MotoGPキャリアにおいて最も物議を醸した出来事以降、初めてインタビューに応じたベッツェッキは、改めて騒動について謝罪するとともに、この処分を自身の成長の糧にしたいと語った。

「完全に理解できた。処分は正しかったと思うし、すべて受け入れた。理解したし、人としてより良くなるための機会として受け止めようとした。全体的に見て、妥当な判断だったと思う」

処分を告げられた時の心境についてベッツェッキはそう語った。

そしてベッツェッキは、自身の行為に対する処分には納得していたものの、2022年にMotoGPへ昇格して以来初めてレースを欠場しなければならないという現実を受け入れるのは簡単ではなかったと認め、これを教訓にしたいと語った。

「この出来事を教訓として活かしたいと思っている。でも、決定を告げられた時点ですでに教訓は得ていた。だからこそ、あの処分は正しいものだったと思う」

「もちろん受け入れるのは簡単ではなかった。僕たちはライダーだし、走りたいからね。でも最終的にはそういうことなんだ」

「だから、これは成長するため、そしてあらゆる面で改善するための機会なんだ。ライディング面も含めてね。本当に自分の助けになる経験になってほしいと思っている」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

ベッツェッキは、スプリント後にアプリリアのガレージへ戻った時点で、自分が間違ったことをしたとすぐに理解していたと語った。ただし、スチュワードがどのような判断を下すかまでは分からなかったという。

また彼は翌日に当該マーシャルのもとへ赴いて直接謝罪をしているが、その時の様子を振り返って次のように語った。

「もちろん処分を受けるだろうとは思っていた。あれはやってはいけない行為だからね。それから、マーシャルに謝りに行くまで少し時間を置いた。すぐに謝りに行って、処分を避けるためにやっていると思われたくなかったからだ」

「だから処分が正式に確定するのを待って、それから彼のところへ行き、自分の過ちについて心から謝罪した。もちろん少し話もしたし、お互いに涙を流した。あれは辛い瞬間だった。でも謝罪の時間は、僕にとってとても美しい瞬間だった。心の重荷が大きく軽くなったんだ」

「とはいえ、処分を受けること自体は最初から予想していた。どんな内容になるかは分からなかったけれど、結果としてあの処分になった。そして、それで良かったと思っている」

なおブルノでの週末がキャリアで最も苦しい瞬間だったのかと問われると、ベッツェッキは次のように答えた。

「分からない。まだ起きたばかりの出来事だから、冷静に分析するのは難しい。だから今はただ前に進んで、バイクに乗りたいと思っている」