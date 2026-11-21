MotoGP ポルトガルGP

アレックス・マルケス、ポルトガル初日首位も「最速はベッツェッキ」と大警戒。術後の右肩も完調にはほど遠く

アレックス・マルケスはMotoGPポルトガルGPの初日プラクティスでトップタイムをマークしたが、依然として優勝候補はアプリリアのマルコ・ベッツェッキだと語った。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/21 7:08

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Alex Marquez, Gresini Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

グレシーニのアレックス・マルケスはMotoGPポルトガルGPで好調な初日を過ごしたが、優勝候補はアプリリア勢、特にマルコ・ベッツェッキだと考えている。

ポルトガルGPのプラクティスでは、アレックス・マルケスが最速タイムを記録するなど、有力視されていたアプリリア勢を上回った。

しかしアレックス・マルケスはドゥカティがアプリリア勢に代わって優勝候補になったと考えるべきではないと指摘。プラクティスでは3番手だったベッツェッキが最有力だという考えを示した。

「ここではアプリリアの方がドゥカティよりも”何か”を持っていると思う」とアレックス・マルケスは語った。

「1周のアタックでは彼らの前に出ることができたと思う。でも、マルコはここで本当に速い。レースペースでは彼が最速で、誰よりもコンマ2秒から3秒ほど速いんだ。彼は飛ぶような速さなんだ」

前回開催されたポルトガルGPでも、勝利したのはそのベッツェッキ。今回のプラクティスでもかなり長い時間にわたってフロントにミディアムタイヤを装着し、念入りに周回を重ねていた。そしてセッション前半に記録した自己ベストタイムでも、トップ10圏内を維持するのには十分だった。

「今日最速だったのはマルコだ」と、アレックス・マルケスは重ねて語った。

「最後のアタックラップではミスをしたんだと思う。そうでなければ彼がトップになっていただろう。でも、僕たちもその近くにいる。それが良いところだね」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

なおアレックス・マルケスは今回、コンディション面でも不安がある。彼は5月カタルニアGPで怪我をした右肩の状態が良くないことから、手術を受けたためカタールGPを欠場。今回は復帰戦である。そして手術した右肩の状態もまだ完璧ではない。

「日曜日の決勝については心配している。でも1周のアタックなどでは、かなり速く走れると思う」

「手術の傷口がまだかなり完治していなくて、具合が良くない。レーシングスーツを着ると擦れるんだけど、それがあまり良くないんだ。それに、筋肉の状態もまだ万全とは言えないんだ」

「だから、来週末のシーズン最終戦バレンシアGPが終わった後には、しっかりケアする必要がある。でも今はこういう状態だし、何とか乗り切るしかない」

「明日は自分の身体の声を聞く必要がある。うまく走れない場所もあるんだ。特に最初のブレーキングエリアやターン1、それから素早い切り返しの部分だね」

「その点ではまだ改善の余地があるけど、それ以外については、かなり良い形で走ることができるよ」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ドゥカティ幹部、マルケス電撃引退説を否定「今シーズンが終わっても我々と共にある」

More from

Richard Asher





マルク・マルケス、タイトル獲得が懸かるポルトガル戦に緊張感「あらゆるところにリスクが潜んでいる」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



20 時間前



マルク・マルケス、タイトル獲得が懸かるポルトガル戦に緊張感「あらゆるところにリスクが潜んでいる」





マルケス電撃引退のウワサが加速？ 来季の参戦を明言せず「優先すべきは今。その後に来年のことだ」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



1 日前



マルケス電撃引退のウワサが加速？ 来季の参戦を明言せず「優先すべきは今。その後に来年のことだ」





マルク・マルケス、タイトル獲得に向けて”攻め”の姿勢を転換。ポイントの確保に集中「とにかくレースを完走する必要がある」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



11 日前



マルク・マルケス、タイトル獲得に向けて”攻め”の姿勢を転換。ポイントの確保に集中「とにかくレースを完走する必要がある」

More from

アレックス マルケス





アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



22 時間前



アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」





アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩が限界……手術受けカタールGP欠場へ



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



19 日前



アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩が限界……手術受けカタールGP欠場へ





アレックス・マルケス、MotoGPに高まる負荷に懸念「若手を大事にして。長期的にヒーローを生み出す必要がある」



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



23 日前



アレックス・マルケス、MotoGPに高まる負荷に懸念「若手を大事にして。長期的にヒーローを生み出す必要がある」

最新ニュース





アレックス・マルケス、ポルトガル初日首位も「最速はベッツェッキ」と大警戒。術後の右肩も完調にはほど遠く



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



8 分前



アレックス・マルケス、ポルトガル初日首位も「最速はベッツェッキ」と大警戒。術後の右肩も完調にはほど遠く





フェラーリ悪夢のダブルQ2敗退。ハミルトン苦戦の原因はフロア損傷とデプロイ不足「それがなくても厳しかった」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



27 分前



フェラーリ悪夢のダブルQ2敗退。ハミルトン苦戦の原因はフロア損傷とデプロイ不足「それがなくても厳しかった」





太田格之進、2026年シリーズチャンピオン獲得！ 岩佐に次ぐ2位で最終戦前に戴冠｜スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：決勝速報



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



43 分前



太田格之進、2026年シリーズチャンピオン獲得！ 岩佐に次ぐ2位で最終戦前に戴冠｜スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：決勝速報





アントネッリ驚愕のセクター3で最速！ しかしグリッド降格でPPスタートはフェルスタッペン。フェラーリ＆アストンマーティン大苦戦｜F1ラスベガスGP予選



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



アントネッリ驚愕のセクター3で最速！ しかしグリッド降格でPPスタートはフェルスタッペン。フェラーリ＆アストンマーティン大苦戦｜F1ラスベガスGP予選

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録