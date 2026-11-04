MotoGP マレーシアGP

ベッツェッキ、タイトル争いをまだ諦めず「計算上の可能性がなくなるまで戦い続ける」

アプリリアのマルコ・ベッツェッキは、厳しい状況だとは認めつつも、今季タイトル争いの可能性をまだ諦めていない。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/04 6:51

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アプリリアのマルコ・ベッツェッキは、マルク・マルケス（ドゥカティ）が王手をかけつつある今季のタイトル争いを、まだ諦めていない。

マレーシアGPを終え、今季残り3戦となったMotoGP。マルケスがランキングでは首位に立ち、2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）に44ポイント差、3番手のベッツェッキに67ポイント差をつけている状況だ。

次戦カタールGPでマルケスは、マルティンよりも30点、ベッツェッキよりも8点多く獲得すれば、そこでタイトルが獲得が決定する。なおマルケスは優勝すれば、ベッツェッキよりも7点多く獲得するだけでよい……もう1勝積み重ねれば、勝利数で並ばれることはなくなるからだ。

こうして大勢は決しつつある状況だが、ベッツェッキはまだ諦めていない。彼は計算上のタイトルの可能性がなくなるまで、戦い続けると語った。

「ものすごく厳しい状況だと言える。現実的に考えても難しい。でも、計算上の可能性が残っている限り、信じ続けるし、毎日、自宅でもレースでもできる限り懸命に取り組んでいく」

マレーシアGPを6位で終えたベッツェッキはそう語る。

「もちろん、簡単な状況じゃない。マルクは好調だしね。今回のマレーシアGPは、苦戦してる場合じゃない局面だったんだ。でも、これが現実だ。だから、さらに努力しなければならない。実際にそうするつもりだし、カタールから改めてスタートするつもりだ」

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

ベッツェッキは今季開幕から絶好調。初タイトルに向けて視界良好かと思われていた。しかし6月のハンガリーGPでチームメイトのマルティンに追突される形でクラッシュしたことを皮切りに、一気に状況が悪化していった。チェコGPではマーシャルに対する威圧的な行動が原因で出場停止処分を受け、オランダGPとドイツGPでは転倒……ランキング首位を明け渡す結果となった。

特にドイツGPの転倒は鎖骨骨折と膝の負傷に繋がり、その影響を今も引きずるなどベッツェッキのシーズンに影を落としている。

サマーブレイク明け以降、ベッツェッキはわずか1勝にとどまっている。とはいえ、コンスタントに表彰台を獲得してきたことで、なんとかタイトル争いに踏みとどまっている。

シーズン序盤に見せていた圧倒的な速さを失う一方で、安定感は増したのかと尋ねられたベッツェッキは、シーズン中盤の負傷によって、今も各グランプリで遅れを取り戻そうとしている状況だと説明した。

「ある程度はね。苦戦が大きかった時期もあれば、そうでもなかった時期もあるという意味だ」

「そうでもない時期は、かなり速さを感じられていた。ただ特に週末の序盤に、少し爆発力が足りていないのは事実だ。最初から勢いよく走り出すための、あの感覚がまだ欠けている。負傷してからずっと、それを取り戻そうとしている。うまくいく時もあれば、そうでない時もある」

「転倒してケガをすれば、そういうことも起こり得ると思う。懸命に取り組んでいるし、一度できたことなら、もう一度できるように挑戦したい」

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