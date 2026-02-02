本文へスキップ

MotoGP

アプリリア、マルコ・ベッツェッキと2年契約更新。昨年3勝・ランク3位のエースライダーを逃さず確保

MotoGPに参戦するアプリリアは、マルコ・ベッツェッキと複数年で契約延長に合意した。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
優先ソースとして追加する
Bezzecchi, renovación

　2月2日、MotoGPに参戦中のアプリリア・レーシングが、所属ライダーのマルコ・ベッツェッキと契約を更新したことを明かした。

　ベッツェッキは2025年シーズンに、ドゥカティ陣営のVR46から移籍。アプリリアのマシンに序盤こそ適応の時間が必要だったが、中盤戦以降は速さを発揮し始め、上位争いに進出していった。

　第7戦ドイツGPでベッツェッキは早くもアプリリアでの初勝利を果たし、以降はトップ3フィニッシュも連発。終盤のポルトガル、バレンシアでは2連勝で、シーズン3勝とし、さらにランキングではドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤを超えて年間3位に入った。

　チームメイトのホルヘ・マルティンが怪我でしっかりとしたレースが出来ていない中、ベッツェッキはこうした活躍によってチームのエースライダーの座を確立した。そして、アプリリアはその活躍もあり2027年以降に向けて契約延長を目指す意思を明確にしていた。

　そしてMotoGPのセパンテスト開始前日となる2月2日、アプリリアがベッツェッキとの複数年契約延長を発表した。なおベッツェッキの言葉から、2年契約だと分かっている。

「さらに2年間契約を更新できて、非常にうれしく思う」と、ベッツェッキはコメントを寄せた。

「最初に契約した日から、長期的なプロジェクトを築くことを目標にしていた。チーム全体、そしてノアーレのファクトリー全体から支持を得られたことはうれしいよ。彼らと多くの喜びを分かち合えればと思っているし、きっとそうしてくれると思っている」

 

　そしてマッシモ・リボラCEOは最優先事項だった契約更新ができ満足していると話した。

「我々にとって契約更新は最優先事項だったため、当然ながら非常に満足している。契約締結を特に楽しい形で祝いたいと考えていたし、マルコの人柄に完璧に合っていると思う」

「我々は強固な基盤を築きながら道を作ってきた。そしてマルコが、さまざまな他のオファーを受けていたにもかかわらず、我々の所に残ることを選んでくれたというのは、我々にとって大きな喜びだし、チームの仕事ぶりや精神性をさらに際立たせてくれていると思う」

関連ニュース:
 

前の記事 アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？
次の記事 クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」
