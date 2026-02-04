本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

F1
F1
Williams launch
ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

EXGEL MAXチャンプ
EXGEL MAXチャンプ
EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念
MotoGP

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

マルク・マルケスはMotoGPセパンテストに「期待以上の状態」で臨めていると話した。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
優先ソースとして追加する
Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　MotoGPは2月3日からセパン・インターナショナル・サーキットでプレシーズンテストが始まったが、マルク・マルケス（ドゥカティ）は昨年負った怪我から回復し、予想以上に良い状態で臨めていると話す。

　マルケスは2025年日本GPで王者に輝いた直後、インドネシアGPでマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）に接触されて転倒。これで右肩を負傷して、シーズン残りの4レースを欠場した。

　2026年のプレシーズンテストに間に合わせるべく、じっくり回復に努めてきたマルケス。セパンテスト初日に約4ヵ月ぶりにMotoGPマシンに乗ると、最速タイムをマークして見せた。

「期待以上の状態だった。テスト初日にこの状態で来られると言われたなら、2ヵ月前に喜んでサインしていただろうね」

「うまくいったが、朝は体が非常に硬かった。午前中は自分のために使う必要があるとドゥカティには伝えていたんだ」

　マルケスはそう語る。この日は54周を走行しているが、テストの進め方についてはこう付け加えた。

「初日に無理はしたくなかった」

「今日は2〜3周のスティントだけにした。初日で燃え尽きたくなかった。明日以降、どうなるか様子を見ていくよ」

　そしてマルケスは”開幕戦で100％の状態”で挑むことが目標だと話し、「自分の体のケアを心がけている。体調が良ければ、スピードは自然とついてくると分かっている」と語った。

トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ドゥカティ・チーム バイク フェアリング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アンドレア・ドヴィツィオーゾ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アンドレア・ドヴィツィオーゾ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ジャック・ミラー、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ドゥカティ・チーム バイク スイングアーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランコ・モルビデリ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アレックス・リンス、ヤマハファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルコ・ベッツェッキ、アプリリア・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ジャック・ミラー、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランコ・モルビデリ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヨハン・ザルコ、LCRホンダチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ディオゴ・モレイラ、チームLCRホンダ

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ブラッド・ビンダー、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・クアルタラロ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヨハン・ザルコ、LCRホンダチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ヤマハファクトリーレーシングチームのバイク詳細

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
エネア・バスティアーニニ、レッドブルKTMテック3

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ブラッド・ビンダー、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アンドレア・ドヴィツィオーゾ、ヤマハ・ファクトリー・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ペドロ・アコスタ、レッドブルKTMファクトリーレーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
マルク・マルケス、ドゥカティチーム

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ラウル・フェルナンデス、トラックハウス・レーシング

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ブレンボブレーキの詳細

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
ルカ・マリーニ、ホンダHRC

【ギャラリー】MotoGP2026 セパンテスト1日目
MotoGP
44
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 クアルタラロ、セパンテスト初日のクラッシュで右手指を骨折……2日目以降は欠場へ
More from
Oriol Puigdemont

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

アコスタ、2027年はドゥカティ入りがほぼ確定か。放逐バニャイヤはVR46、ヤマハそれともホンダ……？

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
アコスタ、2027年はドゥカティ入りがほぼ確定か。放逐バニャイヤはVR46、ヤマハそれともホンダ……？
More from
マルク マルケス

マルケスはバニャイヤを陰ながら『助け、守って』いた！　偉大な人物にふさわしい行動とドゥカティ感銘

MotoGP
MotoGP
マルケスはバニャイヤを陰ながら『助け、守って』いた！　偉大な人物にふさわしい行動とドゥカティ感銘

マルケスとドゥカティ、2年契約延長で合意か。MotoGPのシーズン開幕イベント時に発表の可能性高し

MotoGP
MotoGP
Ducati launch
マルケスとドゥカティ、2年契約延長で合意か。MotoGPのシーズン開幕イベント時に発表の可能性高し

マルケス、引退理由は”身体”と予想「メンタルより先に限界を迎えるだろう」

MotoGP
MotoGP
マルケス、引退理由は”身体”と予想「メンタルより先に限界を迎えるだろう」
More from
ドゥカティ・チーム

ドゥカティ、MotoGPシェイクダウンテストで新エアロをデビュー。タイトル防衛に向け攻めの姿勢

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
ドゥカティ、MotoGPシェイクダウンテストで新エアロをデビュー。タイトル防衛に向け攻めの姿勢

バニャイヤはドゥカティを離脱する？　2度の王者がチームを去りそうなのはナゼなのか？？

MotoGP
MotoGP
バニャイヤはドゥカティを離脱する？　2度の王者がチームを去りそうなのはナゼなのか？？

バニャイヤ「マルケスを苦戦させるポテンシャルが僕にはある」苦戦を冬休みでリセット。再びのトップ争い目指す

MotoGP
MotoGP
Ducati launch
バニャイヤ「マルケスを苦戦させるポテンシャルが僕にはある」苦戦を冬休みでリセット。再びのトップ争い目指す

最新ニュース

MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGP
MGP MotoGP
セパンテスト
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MGP MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
Indy IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」