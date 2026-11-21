MotoGP ポルトガルGP

スプリント転倒は”路面の濡れ具合”を読み違ったから……マルケス、10度目タイトル決定逃す「決勝の再優先事項は完走」

MotoGPポルトガルGPスプリントレースで転倒したマルク・マルケスは、雨によって濡れた路面を読み違ったことが原因だったと語った。

Germán Garcia Casanova

編集: 2026/11/21 23:06

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marc Márquez

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP第21戦ポルトガルGPのスプリントレースで、ドゥカティのマルク・マルケスはレース終盤に転倒した。その原因は序盤から降っていた霧雨による路面コンディションを読み違ったことだという。

マルケスは2番グリッドからスプリントをスタート。アプリリアのマルコ・ベッツェッキ、トラックハウスのラウル・フェルナンデスには先行されたものの、3番手を堅実に走っていた。

ライバルのホルヘ・マルティン（アプリリア）が6番手付近を走っていたため、マルケスはそのままのポジションでフィニッシュすれば、スプリントレース終了時点で2026年のタイトル獲得を決める事ができる計算だった。しかし残り2周とタイトル決定が目前に見えて来た終盤、マルケスはターン7で転倒。戴冠は決勝以降に持ち越しとなってしまった。

マルケスはこの転倒については率直にミスだったと認めており、その原因はレース序盤から降っていた霧雨による路面コンディションを見誤ったことだったと語った。

「僕たちはドラマが好きだからね」

転倒がレース終盤に起きたことについて、マルケスはそう語った。

「ミスだった。でも、ポジティブな点は身体に問題がなかったことだ。転倒には常にリスクが伴うからね。これまで何度も僕たちを助けてくれた雨だけど、今回は僕が滑ってしまった」

「重要なのは、良いレースをしていたし、集中できていたということだ。でも、残り1周半、つまり2分と少しの時間だけが足りなかった。明日は良いチャンスがある。良かった点はマルティンが5位にとどまったことだ。悪かった点はベッツェッキが優勝し、まだタイトル争いに残っていることだね」

「転倒した時は何も考えなかった。まず身体を確認して、問題ないと分かった。それだけだ。あまり引きずりたくない。転倒した理由は分かっている。雨と呼べるほどじゃないけど、路面に細かい水しぶきがあって、僕はその場所をあまり濡れていないと思っていたんだ」

スプリントレースはリタイアに終わったマルケスだが、依然としてタイトル争いにおいては圧倒的優位が続いている。決勝では9位以内でフィニッシュすればライバルの結果にかかわらず戴冠が決まる。

「そうだね。明日は良いチャンスがある。今日はベッツェッキを抑えられなくて、計画どおりにはいかなかった。彼は明日もほぼ間違いなく勝つだろうけれど、僕たちにとっての最優先事項はレースを完走することだ。マルティンは少し苦戦しているけど、彼が何でもできるライダーだということは分かっている」

なおマルケスはスプリント序盤はミスを避けるためにかなり慎重に走っていたと認めた。

「レース序盤は霧雨が降っていたので、かなり慎重に走っていた。そして終盤にまた雨が降り始め、そのときに転倒してしまった。これで僕たちはもっとタフになれる。一晩じっくり考え直すよ」

そしてマルケスはこうした状況でもユーモアを忘れず、次のように冗談も口にしていた。

「ポジティブな面に目を向ける必要がある。レース開始が30分前倒しになったし、多くの人はその変更に気づかずにレースを見ていなかったかもしれない。明日（決勝）ではもっと多くの人に見てもらえるはずだ」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 マルク・マルケス、痛恨クラッシュで10度目戴冠決められず！ ベッツェッキが独走逃げ切り勝利｜MotoGPポルトガルGPスプリント

次の記事 ベッツェッキ、“拷問のような”スプリントで久々勝利に喜び「ずっと求めていた感覚を得ることができた」

More from

Germán Garcia Casanova





通算10度目の戴冠かかるマルケス、身体はガチガチ？「今の僕は、失うものしかない状況。これまでより身体が硬くなっていた」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



1 日前



通算10度目の戴冠かかるマルケス、身体はガチガチ？「今の僕は、失うものしかない状況。これまでより身体が硬くなっていた」





ビニャーレス、ポルトガルGPを1日目途中でリタイア「今は回復に集中」最終戦で復帰できるか？



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



1 日前



ビニャーレス、ポルトガルGPを1日目途中でリタイア「今は回復に集中」最終戦で復帰できるか？





レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



3 日前



レクオナ、今季6度目MotoGP代役で家族サービスが犠牲に「妻に家から追い出されないように交渉しなくちゃ！」

More from

マルク マルケス





ドゥカティ幹部、マルケス電撃引退説を否定「今シーズンが終わっても我々と共にある」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



1 日前



ドゥカティ幹部、マルケス電撃引退説を否定「今シーズンが終わっても我々と共にある」





マルク・マルケス、タイトル獲得が懸かるポルトガル戦に緊張感「あらゆるところにリスクが潜んでいる」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



2 日前



マルク・マルケス、タイトル獲得が懸かるポルトガル戦に緊張感「あらゆるところにリスクが潜んでいる」





アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



2 日前



アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」

More from

ドゥカティ・チーム





負傷フランチェスコ・バニャイヤ、ポルトガルGP欠場へ。最終戦での復帰目指す



MotoGP



MotoGP



ポルトガルGP



4 日前



負傷フランチェスコ・バニャイヤ、ポルトガルGP欠場へ。最終戦での復帰目指す





ロレンソ、マルケスを「二輪界のアイルトン・セナ、MotoGPのマックス・フェルスタッペン」と称賛



MotoGP



MotoGP



カタールGP



8 日前



ロレンソ、マルケスを「二輪界のアイルトン・セナ、MotoGPのマックス・フェルスタッペン」と称賛





ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ



MotoGP



MotoGP



カタールGP



9 日前



ドヴィツィオーゾ、今季タイトル争いは「ベッツェッキとアプリリアが自らチャンスを逃した」とバッサリ

最新ニュース





スーパーフォーミュラ新王者の太田格之進、目指すは海外。挑戦の意義を“プレゼン”「日本の育成環境を世界に証明できると思う」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



2 分前



スーパーフォーミュラ新王者の太田格之進、目指すは海外。挑戦の意義を“プレゼン”「日本の育成環境を世界に証明できると思う」





中村紀庵ベルタがマカオを制す！ 最終ラップに加藤大翔と佐野雄城がクラッシュ｜第73回マカオGP FIA FRワールドカップ



Other open wheel



Misc Other open wheel 1 時間前



中村紀庵ベルタがマカオを制す！ 最終ラップに加藤大翔と佐野雄城がクラッシュ｜第73回マカオGP FIA FRワールドカップ





アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」





ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



2 時間前



ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録