MotoGP カタールGP

初日2番手のマルケス、カタールGP僅差バトルを予想。ライバルのマルティン好走には称賛「タイトルを争うライダー特有の強さ」

マルク・マルケスはMotoGPカタールGPで復帰したホルヘ・マルティンについて「タイトルを争うライダー特有の強さ」を見せていると評した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/07 6:36

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Marc Márquez, Ducati Team

写真：: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

MotoGP第20戦カタールGPの初日、マルク・マルケス（ドゥカティ）はプラクティスで2番手のタイムを記録。好調な滑り出しとなった。

カタールGPで最初のタイトル確定チャンスを迎えているマルケス。タイトル争いのライバルであるマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）とホルヘ・マルティン（アプリリア）のふたりを上回るタイムだった。

しかしマルケスはカタールGPでタイトルを決めるというよりは、ラスト2戦のポルトガルGPかバレンシアGPでタイトルを決めるため、より有利な状況を作るという意図で臨んでいる。そして、1日目のセッションから速さを見せた今も、その考えに変わりはない。

「良い1日だったよ。最初から感触は良かったからね。その後、いくつか変更を加えたけれど、あまりうまくいかなかった。ただ、それを修正して、再び速く走れるようになった」

マルケスはそう語る。なお、マルケスはプラクティスでチェーンが切れるトラブルに見舞われたが、幸いにもピットレーン入口のすぐ近くで発生したため、走行時間のロスはごくわずかだった。

「最初の目標は予選でフロントロウを獲得することだ。でも簡単ではないだろう。速いライダーがたくさんいるからね。ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）とベッツェッキはどちらも非常に速い。そして、その後ろにはマルティン、バニャイヤ（フランチェスコ・バニャイヤ／ドゥカティ）、小椋藍（トラックハウス）、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）といったグループがいる。3番手を巡る争いも非常に激しくなるだろう」

そしてマルケスはオーストラリアGPで右手首を骨折しながらも、カタールGPで好走を見せているライバルのマルティンを称賛した。

「マルティンは、世界タイトルを争うライダーに特有の強さを見せている。マシンに自然に乗り、大きくハングオフするライディングで、いつもの彼らしい走りだ」

さらにもうひとりのライバル、ベッツェッキについてはこう付け加えた。

「ベッツェッキより前でフィニッシュすることよりも、彼より良いペースを持つことの方が重要だ。彼はここで全力を尽くすだろう。攻める必要があるからね。彼の立場は厳しい。これ以上ミスをする余裕はない一方で、失うものもないんだ」

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