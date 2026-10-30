MotoGP マレーシアGP
マルケス、マレーシア初日は大満足の最速タイム「転倒以外全て完璧」
MotoGPマレーシアGP初日を最速で終えたマルク・マルケスは、転倒こそあったがフィーリングは良いとかなり満足げだ。
Oriol Puigdemont
公開日時: 2026/10/30 10:50
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Marc Márquez sufrió una fuerte caída de la que salió ileso
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
ドゥカティのマルク・マルケスはMotoGPマレーシアGPの初日プラクティスで最速タイムを記録。彼としても良い1日になったと感じられているようだ。
マルケスはFP1で最速タイムを記録。プラクティスでは序盤に最終コーナーで転倒してしまう場面もあったが、怪我などはなかった。
プラクティスの終盤でアタックをかけたマルケスは1分57秒000を記録。これがこの日の最速タイムとなった。
マルケスはマレーシアGP初日には満足しているようで、1日を振り返ると次のように語った。
「グランプリが始まる前に、この結果での契約を持ちかけられていたらサインしていたよ」と、マルケスは言う。
「最初にコースに出た1周目から良いフィーリングだった。こういったサーキットだと、最初から調子が良いときもあれば、最初から問題を抱えて週末全体が難しいことになる場合もある」
「でも今日は1周目からいい調子で、ミディアムのリヤタイヤを履いたときは特に良いフィーリングだった。午後も、リスクを冒していたときのターン15での転倒を除けば、全てが完璧だった」
「今朝（FP1）は調子が凄く良かったけど、ここはタイヤコンパウンドを変えるだけで、すごくフィーリングが変わるんだ」
マルケスはマレーシアGP前から、今はリスクを冒すタイミングだと語っていた。初日を経ても、その姿勢は変わっていない。
「今こそやるべき時だ。確かに、フィジカルコンディションは少し良くなった。でも、シーズン中盤の身体の調子が良くないときは、シーズン序盤に経験したような大きな事故を起こしやすい。オースティン、ヘレス、そしてル・マンで僕は深刻な事態を経験したからね」
「だから、冷静さを保つ必要があった。でもインドネシアGPからは、全力をかけて、そしてリスクを冒す覚悟を決めた」
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
なおタイトル争いのライバルであるホルヘ・マルティン（アプリリア）がオーストラリアGPのクラッシュで右手首を負傷した。マレーシアGPにマルティンは出場しているが、マルケスはライバルのことは特に考えていないという。
「それに関しては気にしていないよ。チャンピオンシップの運命は自分でコントロールできるポジションにある。だから、できるだけ37ポイント獲得に近づけるように取り組んでいる」
「アレックス（マルケス／グレシーニ）やディッジャ（ファビオ・ディ・ジャンアントニオ／VR46）を見ても分かるように、ドゥカティはここでも好調だ。だから、これからどうなるか見ていこう」
「それに、まだ金曜日だ。今年の多くのサーキットで見てきたように、アッセンやマンダリカでもあったように、週末の状況は一変する可能性がある。だから、落ち着いている必要があるんだ」
マルケスはこれまで数多くの負傷をしてきた経験を踏まえて、怪我からわずか数日でMotoGPマシンに戻ってきたマルティンは「急ぎすぎ」だったか、と尋ねられた。すると、彼はこう答えている。
「それについて評価するつもりはない。彼の状態が正確にどうなっているのか知らないからね。橈骨が完全に折れているのか、それとも亀裂が入っているだけなのか、僕には分からない。だから、細かいことには踏み込みたくない」
「でも、僕は医療プロトコルを信頼している。医師から出走可能だと判断されたのであれば、リスクや痛みはあるものの、それは許容できる範囲だということだと思う。もちろん、痛いだろうけどね。マルティンはタフな奴だけど、今日は苦しんでいたようだ」
「僕は自分の仕事に集中しているけど、もちろん他のライダーたちのことも見ている。骨折が完全なものなのかどうかは分からない。でも、もし完全に折れているのなら、彼は十分なほど無理をしているだろう」
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